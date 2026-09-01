Usyk commente la victoire sensationnelle de Hrgovic et le KO d'Itauma

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Usyk commente la victoire sensationnelle de Hrgovic et le KO d'Itauma

L'un des plus grands représentants de la boxe mondiale dans la catégorie des poids lourds Oleksandr Usyk The Ring a commenté les résultats du combat sensationnel pour le titre qui a eu lieu à Londres dans une déclaration au magazine.

Pour la ceinture de champion du monde IBF laissée vacante par le boxeur ukrainien, le Croate Filip Hrgovic, âgé de 34 ans, a créé une énorme surprise en battant par KO technique au 9e round le Britannique Moses Itauma, 21 ans, qui était considéré comme le grand favori de la compétition.

« Reviens plus fort » : le message d'Usyk aux deux boxeurs

Après la fin du combat, Oleksandr Usyk a adressé les mots chaleureux et encourageants suivants au vainqueur et au vaincu :

  • Félicitations au nouveau champion : « Félicitations, Filip, c'était vraiment une victoire incroyable et méritée ! » ;

  • Encouragement à la jeune star : « Moses, ce n'est pas la fin. Ne te décourage pas, je crois que tu reviendras plus fort. Continue simplement à aller de l'avant — ton parcours dans la boxe de haut niveau ne fait que commencer ! ».

La dernière ceinture vacante et le choc Usyk - Wilder

Changements importants sur la scène des poids lourds :

  • La ceinture IBF a trouvé son propriétaire : Cette ceinture de champion était la dernière des 3 titres majeurs officiellement abandonnés par Oleksandr Usyk en juin de cette année ;

  • Prochain plan — combat contre Wilder aux États-Unis : Oleksandr Usyk prévoit lui-même de disputer le prochain super-combat de sa carrière en mars 2027 dans des arènes américaines contre le puncheur américain Deontay Wilderqu'il affrontera.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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