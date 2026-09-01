L'entrepreneur et milliardaire américain Elon Musk est prêt à autoriser les forces armées ukrainiennes à utiliser le système satellitaire Starlink pour frapper des cibles sur le territoire russe. C'est ce qu'a rapporté le Financial Times (FT) en citant ses sources.

Les sources indiquent que Musk a fait part de cette intention lors d'une conversation avec l'ancien ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, tout en rappelant que la décision finale et ferme doit être prise par l'administration américaine, la Maison Blanche.

Restrictions, facteur Washington et pression diplomatique

Aspects politiques clés entourant cet accord :

L'interdiction actuelle de Musk : Jusqu'à présent, Elon Musk interdisait strictement à l'Ukraine d'utiliser l'infrastructure Starlink en dehors de ses frontières nationales (notamment pour des attaques à l'intérieur du territoire russe) ;

Tentative d'influence via Trump : The Atlantic a écrit en juillet que le président ukrainien Volodymyr Zelensky Donald Trumpavait personnellement demandé à convaincre Elon Musk de reconsidérer sa décision ;

Réaction officielle : Fedorov, qui a quitté son poste ministériel en juillet de cette année, et Elon Musk lui-même n'ont pas encore commenté officiellement ces informations.

De Zelensky à Musk : l'Ordre de la Liberté

Dans le contexte de ces négociations, un réchauffement des relations entre Kiev et l'entrepreneur américain est observé :