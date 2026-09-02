Pourquoi Oliveira a-t-il refusé le combat ? Tsarukyan révèle les coulisses de son duel contre Ruffy

Le prétendant numéro un des poids légers de l'UFC, Arman Tsarukyan, a révélé les raisons de sa décision de monter dans l'octogone contre le prometteur combattant brésilien Mauricio Ruffy.

Initialement préparé pour une revanche contre l'ancien champion Charles Oliveira, l'athlète arménien a détaillé le changement soudain de plans et l'accord crucial conclu avec la direction de l'UFC.

La tragédie d'Oliveira et l'option Ruffy : comment les événements se sont-ils déroulés ?

Tsarukyan a expliqué le processus de camp d'entraînement et le changement d'adversaire comme suit :

Le plan annulé avec Oliveira : « Au départ, j'avais accepté le combat pour le statut de prétendant principal contre Charles Oliveira et j'avais commencé l'entraînement en Roumanie. Mais ensuite, un ami proche d'Oliveira est décédé et l'organisation m'a informé qu'ils cherchaient un nouvel adversaire » ;

Mettre fin à une année d'inactivité : « Après cela, le nom de Mauricio Ruffy est apparu et j'ai immédiatement accepté. Comme je n'avais pas encore combattu cette année, je ne voulais pas rester inactif. Le combat contre Ruffy était une option très pratique pour maintenir ma carrière active ».

« Un combat pour le titre après la victoire » : la garantie de l'UFC

Le combattant a souligné qu'en échange de son accord, il avait exigé une condition importante de la part de l'organisation :