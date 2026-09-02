Les maquettes de l'iPhone 18 Pro Max et de l'iPhone Ultra pliable dévoilées avant la présentation d'Apple

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Les maquettes de l'iPhone 18 Pro Max et de l'iPhone Ultra pliable dévoilées avant la présentation d'Apple

À seulement huit jours de la prochaine grande présentation d'Apple, de nouvelles maquettes des appareils attendus sont apparues sur le réseau. Selon ixbt.com, le célèbre YouTubeur Lewis Hilsenteger (auteur de la chaîne "Unbox Therapy") a présenté dans sa dernière vidéo des maquettes de l'iPhone 18 Pro Max ainsi que de l'iPhone Ultra, supposé être le premier smartphone pliable de la marque. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Changements dans le design de l'iPhone Ultra pliable

Parmi les maquettes présentées, c'est l'iPhone Ultra pliable qui attire le plus l'attention. L'auteur souligne que cette nouvelle version est beaucoup plus aboutie que les précédentes et pourrait refléter plus précisément l'apparence du futur smartphone de série. Le boîtier de l'appareil semble visuellement plus épais, tandis que ses coins et ses bords présentent une forme plus arrondie.

Le design du bloc des caméras principales a également été considérablement revu. Son apparence se rapproche davantage du style de design actuel d'Apple. Les changements structurels ont également affecté le mécanisme de pliage, la charnière étant intégrée plus profondément dans le boîtier sans trop dépasser des bords latéraux.

L'analyse des maquettes montre que les ingénieurs ont également modifié l'emplacement du port USB-C et des haut-parleurs. Ces améliorations visent à accroître le confort d'utilisation quotidienne de l'appareil et suscitent un grand intérêt parmi les passionnés de technologie.

Palette de couleurs de l'iPhone 18 Pro Max

De leur côté, les maquettes des modèles iPhone 18 Pro Max ne diffèrent pratiquement pas des échantillons publiés précédemment sur Internet. Cependant, au cours de la vidéo, quatre gammes de couleurs probables pour ce modèle phare ont été clairement présentées.

Cette gamme de couleurs comprend :

  • Bleu clair
  • Rouge framboise
  • Blanc
  • Noir
Ces maquettes donnent aux fans d'Apple un premier aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les futurs fleurons. L'attention principale est portée sur l'événement officiel prévu pour le 9 septembre, où la société devrait révéler tous ses secrets.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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