Xiaomi lance le Mijia Ceiling Fan sur le marché international

Le géant technologique chinois Xiaomi se prépare à lancer son nouveau développement, un ventilateur de plafond intelligent avec éclairage, sur le marché international. Selon ixbt.com, le modèle Mijia Ceiling Fan with Light de 36 pouces est apparu sur le site Web mondial officiel de l'entreprise, ce qui indique que l'appareil sera vendu en dehors de la Chine. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Actuellement, Xiaomi garde secrètes la date de sortie exacte et les prix finaux de ce produit innovant sur les marchés internationaux. Néanmoins, sa présence sur la page mondiale suggère une disponibilité imminente, suscitant un grand intérêt parmi les consommateurs.

Capacités techniques de l'appareil

Cet appareil combine un plafonnier de 36 pouces et un ventilateur efficace dans un design compact. Le poids total de la structure est d'environ 4,3 kg. La consommation électrique maximale est de 64 W, dont 28 W pour le ventilateur et 36 W pour le système d'éclairage.

Le système d'éclairage intégré peut fournir un flux lumineux d'au moins 300 lux. De plus, les utilisateurs peuvent facilement régler la température de couleur de la lumière dans une large plage allant de 2700 K à 5700 K selon leurs préférences.

Contrôle intelligent et fonctionnalité saisonnière

Le ventilateur peut tourner dans les deux sens, assurant une efficacité tout au long de l'année. En été, il refroidit la pièce en dirigeant le flux d'air vers le bas, tandis qu'en hiver, il tourne dans le sens opposé pour répartir uniformément l'air chaud accumulé sous le plafond.

Une télécommande dédiée est fournie pour contrôler l'appareil. De plus, son intégration avec les systèmes de maison intelligente modernes offre aux utilisateurs une commodité accrue au sein d'un écosystème connecté.

Pour information, cet appareil était évalué à environ 80 USD sur le marché chinois. Les experts estiment que son prix sur le marché mondial pourrait être légèrement plus élevé en raison des coûts logistiques et autres.