Apple modifie le nom d'une carte suite à un décret présidentiel américain

Suite à une directive officielle de l'administration présidentielle américaine, les géants de la technologie continuent de modifier les noms des objets géographiques sur leurs cartes. Selon ixbt.com, Apple a emboîté le pas à Google en renommant officiellement le lac Ontario en Lake America dans son service Apple Maps. Ce changement s'applique aux utilisateurs situés sur le territoire américain et suscite une grande attention dans le contexte des relations politiques et économiques entre les pays. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Il est noté que ce changement a été effectué en réponse à un décret exécutif signé par le président américain. Selon le document, le ministère de l'Intérieur disposait d'un délai de 30 jours pour mettre à jour le nom du lac dans le service de nomenclature géographique des États-Unis et d'autres bases de données fédérales. Le décret reconnaît l'importance économique de cette étendue d'eau et souligne la nécessité de la renommer Lake America.

Approches géographiques dans les services de cartographie

Ce changement introduit dans l'application Apple Maps ne concerne que les utilisateurs aux États-Unis. Pour les utilisateurs au Canada, l'ancien nom Ontario a été conservé, tandis que les utilisateurs en dehors de ces deux pays peuvent voir les deux noms sur la carte. Google, de son côté, a expliqué que les noms sur ses cartes sont mis à jour conformément aux sources gouvernementales officielles, y compris les modifications apportées au système d'information sur les noms géographiques.

Cependant, tous les services de cartographie n'ont pas suivi cette politique. Le service MapQuest a annoncé qu'il conserverait le nom familier aux utilisateurs et ne modifierait pas le nom du lac Ontario. Rappelons que l'année dernière, suite à un décret similaire, le golfe du Mexique avait été renommé Gulf of America, et MapQuest avait également maintenu sa position à l'époque.

Changements dans la concurrence et le classement des applications

La conformité des géants de la tech au décret gouvernemental a favorisé la popularité d'un service de cartographie concurrent. Les téléchargements de l'application MapQuest ont grimpé en flèche, lui permettant d'atteindre la première place du classement de l'App Store aux États-Unis. Ce résultat lui a même permis de surpasser la célèbre application ChatGPT.

De même, MapQuest a atteint des positions élevées dans le classement général des applications et des jeux sur le Google Play Store. Les représentants de l'entreprise ont réagi de manière ironique sur le réseau social X, soulignant que la préférence des utilisateurs a prévalu face à l'augmentation de sa popularité. Apple et Google n'ont pas fourni de commentaires supplémentaires sur cette situation.