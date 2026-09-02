Manchester United s'intéresse à Rayan Aït-Nouri à la fermeture du mercato

Le dernier jour du mercato estival a été marqué par un événement inattendu dans le football anglais. Selon les informations de talkSPORT, Manchester United a soumis une demande officielle pour recruter le défenseur Rayan Aït-Nouri, qui évolue chez son grand rival, Manchester City. Cette démarche est perçue comme l'une des dernières tentatives du club pour renforcer sa ligne défensive. C'est ce que rapporte Goal.com .

Il est de notoriété publique que les transferts de joueurs entre les deux géants de Manchester sont extrêmement rares. Cependant, le manque de temps de jeu du joueur algérien à Manchester City a ouvert une porte pour le club d'Old Trafford. L'entraîneur de l'équipe, Michael Carrick, visait à résoudre les problèmes sur le flanc gauche de la défense avant la fermeture du mercato.

Difficultés dans les négociations de transfert

À ce stade, l'issue des négociations entre les parties reste incertaine. Des sources proches de Manchester City indiquent que les champions en titre n'ont pas l'intention de vendre leur joueur à un rival et estiment que la probabilité que le transfert se réalise est faible. Néanmoins, les Red Devils tentent de poursuivre les discussions jusqu'aux dernières minutes.

Tout au long de l'été, Manchester United a cherché un arrière gauche spécialisé, s'intéressant à plusieurs noms renommés en Europe. Des négociations ont notamment eu lieu avec Lewis Hall, représentant de Newcastle United, mais les parties n'ont pas réussi à trouver un accord. En conséquence, le club a tourné son attention vers le joueur remplaçant chez son rival local.

Un tournant dans la carrière de Rayan Aït-Nouri

Le défenseur de 25 ans a rejoint Manchester City l'été dernier pour 32 millions de livres sterling. Cependant, son parcours au sein de l'équipe ne s'est pas déroulé comme prévu. Une blessure à la cheville en début de saison et sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays lui ont fait perdre sa place dans le onze de départ.

Si ce transfert inattendu se concrétise, ce serait une opportunité majeure pour Rayan Aït-Nouri de relancer sa carrière stagnante et de passer à une nouvelle étape. Pour l'instant, toute l'attention est portée sur les décisions officielles qui seront prises dans les dernières heures du mercato.