TCL poursuit Samsung pour des téléviseurs Mini LED trompeurs

·2·Technologie
TCL poursuit Samsung pour des téléviseurs Mini LED trompeurs

Un conflit juridique a éclaté entre des géants technologiques leaders sur le marché mondial. Selon ixbt.com, TCL a déposé une plainte officielle contre Samsung Electronics devant le tribunal de district du district sud de Californie, aux États-Unis. Selon cette plainte, le géant technologique sud-coréen est accusé de publicité mensongère concernant ses téléviseurs de série M de 2026, vendant des appareils dépourvus de la technologie Mini LED comme étant des produits haut de gamme. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

TCL affirme que Samsung a pris un modèle de base avec un écran LED standard moins coûteux et l'a commercialisé comme un appareil Mini LED de nouvelle génération. Cette situation trompe non seulement les consommateurs, mais nuit également à une concurrence loyale sur le marché. La plainte indique que Samsung a lancé ses téléviseurs de série M moins chers en mars de cette année, avec des prix inférieurs à ceux des véritables téléviseurs Mini LED les plus abordables de TCL.

Lutte pour la concurrence et les parts de marché

Il semble que les chiffres de vente sur le marché américain soient à l'origine de ce conflit. Selon les documents judiciaires, TCL a réussi à surpasser Samsung dans les ventes de téléviseurs Mini LED aux États-Unis entre 2023 et 2025. La raison en est que, durant cette période, Samsung n'a pas été en mesure de fournir des produits Mini LED de qualité à des prix compétitifs.

Selon les avocats et représentants de TCL, Samsung a exploité la demande des consommateurs pour une qualité d'image supérieure et la technologie Mini LED afin de combler ce retard. En conséquence, les produits faussement étiquetés ont causé des dommages importants aux ventes, à la réputation et aux avancées technologiques de TCL. Le représentant de TCL, R. K. Harlan, a qualifié cette situation de tentative délibérée d'induire les consommateurs en erreur.

Position officielle des parties

À l'heure actuelle, les deux parties maintiennent fermement leur position dans ce litige. Dans un communiqué, Samsung Electronics a déclaré qu'il se défendrait vigoureusement contre cette plainte. L'entreprise a souligné sa pleine confiance dans la qualité de ses produits et l'exactitude de leurs spécifications.

Néanmoins, TCL exige par voie judiciaire que Samsung limite ou interdise totalement l'utilisation de cette technologie, et réclame une compensation financière non spécifiée pour les dommages subis. Ce procès pourrait devenir un précédent important pour la protection des droits des consommateurs et la garantie de l'exactitude des termes technologiques sur le marché des téléviseurs.

SamsungTCLMini LEDTéléviseurJustice
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Révolution historique dans la construction : des logements imprimés en 3D au DanemarkRévolution historique dans la construction : des logements imprimés en 3D au DanemarkAujourd'hui, 15:08Xiaomi lance le Smart Switch 2 compatible avec les anciennes installations électriquesXiaomi lance le Smart Switch 2 compatible avec les anciennes installations électriquesAujourd'hui, 14:53Une nouvelle version de la Huawei Watch Ultimate 2 sera présentéeUne nouvelle version de la Huawei Watch Ultimate 2 sera présentéeAujourd'hui, 14:29Xiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 FoldXiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 FoldAujourd'hui, 13:54Le smartphone Vivo V80 Lite 5G est présenté avec une batterie de 10 000 mAhLe smartphone Vivo V80 Lite 5G est présenté avec une batterie de 10 000 mAhAujourd'hui, 13:25Flagship Vivo X500 Pro Max : écran 144 Hz et capacités photo uniquesFlagship Vivo X500 Pro Max : écran 144 Hz et capacités photo uniquesAujourd'hui, 12:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes