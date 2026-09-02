TCL poursuit Samsung pour des téléviseurs Mini LED trompeurs

Un conflit juridique a éclaté entre des géants technologiques leaders sur le marché mondial. Selon ixbt.com, TCL a déposé une plainte officielle contre Samsung Electronics devant le tribunal de district du district sud de Californie, aux États-Unis. Selon cette plainte, le géant technologique sud-coréen est accusé de publicité mensongère concernant ses téléviseurs de série M de 2026, vendant des appareils dépourvus de la technologie Mini LED comme étant des produits haut de gamme. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

TCL affirme que Samsung a pris un modèle de base avec un écran LED standard moins coûteux et l'a commercialisé comme un appareil Mini LED de nouvelle génération. Cette situation trompe non seulement les consommateurs, mais nuit également à une concurrence loyale sur le marché. La plainte indique que Samsung a lancé ses téléviseurs de série M moins chers en mars de cette année, avec des prix inférieurs à ceux des véritables téléviseurs Mini LED les plus abordables de TCL.

Lutte pour la concurrence et les parts de marché

Il semble que les chiffres de vente sur le marché américain soient à l'origine de ce conflit. Selon les documents judiciaires, TCL a réussi à surpasser Samsung dans les ventes de téléviseurs Mini LED aux États-Unis entre 2023 et 2025. La raison en est que, durant cette période, Samsung n'a pas été en mesure de fournir des produits Mini LED de qualité à des prix compétitifs.

Selon les avocats et représentants de TCL, Samsung a exploité la demande des consommateurs pour une qualité d'image supérieure et la technologie Mini LED afin de combler ce retard. En conséquence, les produits faussement étiquetés ont causé des dommages importants aux ventes, à la réputation et aux avancées technologiques de TCL. Le représentant de TCL, R. K. Harlan, a qualifié cette situation de tentative délibérée d'induire les consommateurs en erreur.

Position officielle des parties

À l'heure actuelle, les deux parties maintiennent fermement leur position dans ce litige. Dans un communiqué, Samsung Electronics a déclaré qu'il se défendrait vigoureusement contre cette plainte. L'entreprise a souligné sa pleine confiance dans la qualité de ses produits et l'exactitude de leurs spécifications.

Néanmoins, TCL exige par voie judiciaire que Samsung limite ou interdise totalement l'utilisation de cette technologie, et réclame une compensation financière non spécifiée pour les dommages subis. Ce procès pourrait devenir un précédent important pour la protection des droits des consommateurs et la garantie de l'exactitude des termes technologiques sur le marché des téléviseurs.