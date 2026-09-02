Révolution historique dans la construction : des logements imprimés en 3D au Danemark

Un nouveau bond en avant a été réalisé dans le monde de la construction et de l'architecture moderne. À Holstebro, au Danemark, la construction de « Skovsporet », le plus grand complexe résidentiel innovant d'Europe réalisé grâce à la technologie d'impression 3D, est terminée. Dans cet éco-quartier de 36 appartements, conçu pour offrir des logements abordables et confortables aux étudiants, les bâtiments n'ont pas été érigés en mois, mais en quelques jours seulement. Comment une telle rapidité et une telle efficacité ont-elles été possibles ?

Découvrez ci-dessous les détails de cette merveille technologique qui ouvre une nouvelle ère dans l'industrie de la construction, les performances records de l'imprimante 3D et les conditions de vie confortables créées pour les étudiants.

1. Le miracle « Skovsporet » : projet spécialisé et partenariat puissant

Construit près du campus universitaire de la ville de Holstebro, « Skovsporet » est le plus grand projet de ce type jamais réalisé en Europe à ce jour.

Le projet a été mené en collaboration par le bureau SAGA Space Architects , spécialisé dans l'architecture spatiale et futuriste, le leader de l'impression 3D 3DCP et le fabricant mondial d'imprimantes 3D de construction COBOD . Le client est une organisation à but non lucratif spécialisée dans la création de logements abordables et économes en énergie pour les étudiants locaux.

Échelle et infrastructure du projet :

Nombre de bâtiments : Complexe de 6 bâtiments modernes d'un étage ;

Parc immobilier : Un total de 36 appartements entièrement indépendants ;

Infrastructure du quartier : Cours verdoyantes entre les bâtiments, allées piétonnes, parcs de détente et zones de stationnement spéciales pour vélos.

Les étudiants qui y vivent bénéficient non seulement d'un logement moderne, mais aussi d'un écosystème de campus verdoyant en pleine nature.

2. Vitesse record : une équipe de 3 personnes et des bâtiments terminés en 5 jours !

L'un des aspects les plus surprenants du projet est l'économie sans précédent de ressources humaines et de temps.

Pour ériger les murs porteurs principaux des bâtiments, l'imprimante 3D géante COBOD BOD3 , qui a révolutionné le secteur, a été utilisée. Grâce à la buse de l'imprimante, un mélange composite liquide spécial semblable à du ciment a été déposé couche par couche, érigeant les murs avec une précision millimétrique basée sur un modèle 3D informatique.

Un bond phénoménal dans la vitesse de construction :

Main-d'œuvre minimale : Le fonctionnement de l'imprimante 3D géante et le processus de pose des couches de béton sur le site ont été supervisés par une équipe de seulement 3 personnes . Il n'y a pas eu besoin de dizaines de constructeurs, d'engins lourds ou de nuisances sonores. Test initial : L'impression du premier bloc de 6 appartements a pris plusieurs semaines en raison des ajustements logiciels. Record de 5 jours : Une fois que les experts se sont pleinement adaptés au système robotisé, le dernier bloc de 6 appartements de même taille a été imprimé en seulement 5 jours depuis zéro !

Ce résultat a attiré l'attention des experts, étant au moins 4 à 5 fois plus rapide que la construction traditionnelle en brique ou en béton.

3. Harmonie avec la nature : 90 % des arbres préservés

Dans la plupart des grands projets de construction, l'environnement et les espaces verts sont totalement rasés. Mais les concepteurs de Skovsporet ont donné la priorité à l'équilibre écologique.

Le plan du site a été si minutieusement conçu que 90 % des arbres centenairesprésents sur le terrain ont été conservés intacts. Résultat : le logement étudiant n'est pas devenu une zone industrielle en béton, mais un refuge naturel au cœur d'une forêt verdoyante.

4. Compact, lumineux et confortable : appartements indépendants de 40 à 50 m²

Chaque appartement a une superficie de 40 à 50 mètres carrés, adapté pour qu'un étudiant puisse vivre de manière totalement indépendante :

Zones séparées : Les logements disposent d'une cuisine privée, d'un salon spacieux, d'une chambre confortable, d'un espace de travail (étude) séparé et d'installations sanitaires modernes (salle de bain et toilettes).

Lumière naturelle : Pour économiser l'énergie et éclairer les pièces, les architectes ont installé de larges baies vitrées ainsi que des lucarnes de construction spéciales laissant passer la lumière du soleil directement depuis le toit.

Solution de design intérieur : Comme le matériau de l'imprimante 3D est déposé couche par couche, les murs présentent un motif ondulé et texturé unique. Pour apporter chaleur et esthétique aux pièces, du bois naturel, du liège et des panneaux de plâtre ont été utilisés avec habileté dans la décoration intérieure. Résultat : l'aspect froid et terne du béton a été remplacé par un design scandinave confortable et moderne.

5. Construction hybride : que font les robots et où l'intervention humaine est-elle nécessaire ?

Il est à noter que le complexe Skovsporet n'est pas un produit 100 % imprimé en 3D. Ce projet est une symbiose hybride parfaite entre la robotique et le travail humain traditionnel.

Une fois que l'imprimante 3D a préparé tous les murs principaux en quelques jours, les artisans traditionnels sont intervenus sur le site. Ils ont posé les toitures, installé les fenêtres et les portes, raccordé les réseaux d'ingénierie (électricité, eau, chauffage) et équipé les chambres avec les appareils ménagers et les meubles nécessaires.

Au total, le processus, des fondations jusqu'aux finitions complètes, a duré 12 mois au total. Le projet est désormais entièrement livré et les premiers étudiants se préparent à emménager.

Conclusion et réaction du public

Cette expérience au Danemark a prouvé que les imprimantes 3D ne sont pas seulement un concept expérimental, mais une solution puissante pour résoudre la pénurie de logements abordables, écologiques et ultra-rapides dans la vie réelle. Le fait que les murs des bâtiments aient été érigés en seulement 5 jours avec une main-d'œuvre de 3 personnes établira sans aucun doute de nouvelles normes technologiques sur le marché mondial de la construction.

À votre avis, en Ouzbékistan, est-il temps d'introduire de telles technologies de construction 3D pour ériger rapidement des dortoirs étudiants et des logements abordables ? À l'avenir, les robots-imprimantes pourront-ils remplacer complètement les constructeurs habituels ? Laissez vos avis dans les commentaires !