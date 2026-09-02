Avant le grand combat : Nursulton Ruziboev présent lors de l'événement médiatique officiel

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Avant le grand combat : Nursulton Ruziboev présent lors de l'événement médiatique officiel

L'athlète ouzbek le célèbre combattant de l'UFC Nursulton Ruziboev a participé aux événements médiatiques officiels précédant la soirée UFC qui se tiendra le 5 septembre à Paris, en France. Dans le cadre de cet événement, notre compatriote affrontera l'un des combattants les plus brillants et atypiques du monde du MMA, le Britannique Michael « Venom » Page.

La semaine du combat a commencé : Premières images des moments clés

Les photos diffusées montrent Nursulton en train de signer les supports promotionnels de l'événement, notamment les affiches officielles. Le combat à venir occupe une place centrale sur les posters, aux côtés de Dan Hooker et d'autres stars. Durant l'événement, le calme, la concentration et la préparation mentale de notre combattant ont particulièrement attiré l'attention des fans.

Le programme de la journée médiatique comprenait, comme à l'accoutumée, les apparitions officielles des combattants, la préparation de souvenirs pour les fans et des sessions de questions-réponses avec les journalistes sportifs internationaux.

Michael Page, l'un des tests les plus sérieux de la carrière de Ruziboev

Le duel à venir se distingue par plusieurs aspects importants :

  • Lutte anthropométrique : Les deux athlètes figurent parmi les combattants les plus grands et dotés de la plus grande allonge de la division. Cela promet une véritable partie d'échecs en termes de gestion de la distance.

  • Confrontation de styles : Michael Page s'est fait un nom grâce à ses années au Bellator, excellant dans le contre-attaque à distance et les mouvements imprévisibles. Nursulton est un athlète polyvalent, doté à la fois de frappes puissantes et d'une maîtrise efficace au sol avec des techniques de soumission.

  • Classement et perspectives : Une victoire dans ce combat ouvrirait directement la voie à Ruziboev vers le top 15 de la catégorie.

Le tournoi en France débutera dans la soirée du 5 septembre. Tous les fans de MMA ouzbeks auront les yeux rivés sur l'octogone de Paris ce jour-là.

Selon vous, quelle tactique Nursulton devrait-il adopter pour surmonter l'obstacle Michael Page : amener rapidement le combat au sol ou privilégier l'échange debout ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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