L'avenir d'Erling Haaland : les géants espagnols peuvent-ils l'attirer

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L'avenir d'Erling Haaland : les géants espagnols peuvent-ils l'attirer

La possibilité que l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, poursuive sa carrière dans l'un des grands clubs espagnols est toujours d'actualité. Selon Goal.com, l'ancien footballeur Dietmar Hamann a partagé ses réflexions sur l'avenir du buteur norvégien et sur la manière dont il pourrait réagir à l'intérêt du FC Barcelone ou du Real Madrid. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Erling Haaland a rejoint Manchester City à l'été 2022, suivant les traces de son père Alf-Inge. Le montant du transfert, révélé à 51 millions de livres sterling, s'est avéré être une véritable aubaine sur le marché du football moderne. Dès sa première saison sous la direction de Pep Guardiola, l'attaquant a remporté la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions, réalisant un triplé et marquant 52 buts.

Depuis lors, de nombreux records ont été battus autour de ce puissant attaquant, qui a rapidement dépassé la barre des cent buts en championnat d'Angleterre. Le joueur a signé un contrat à long terme avec le club, valable jusqu'en 2034. Cependant, rien ne garantit qu'il ira jusqu'au bout de son contrat, car les rumeurs concernant l'intérêt des clubs espagnols ne cessent de circuler.

Les géants espagnols et les nouveaux défis

L'été prochain, Erling Haaland, qui aura 27 ans, terminera sa cinquième saison à Manchester. C'est à cette période qu'il pourrait ouvrir la porte à un nouveau défi et se diriger vers le Camp Nou ou le Santiago Bernabéu. L'ancien milieu de terrain Dietmar Hamann a donné son avis sur la question lors d'un entretien en partenariat avec Betinia.

Selon Hamann, le joueur a déjà tout gagné avec Manchester City. Après avoir remporté le championnat et la Ligue des champions, il est naturel qu'un joueur ressente le besoin de trouver une nouvelle motivation et de changer d'air après un certain temps. Bien qu'il soit sous contrat à long terme, l'intérêt de clubs comme le FC Barcelone ou le Real Madrid constituerait une étape importante pour n'importe quel joueur.

Néanmoins, la question du transfert ne dépend pas uniquement du souhait du joueur. Sans l'accord de Manchester City et compte tenu des conditions de son contrat massif, ce transfert s'annonce complexe. De plus, le prix de transfert de Haaland ne sera certainement pas bon marché, ce qui pourrait poser des difficultés supplémentaires aux clubs espagnols.

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Jahongir Tursunov
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