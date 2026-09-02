Xiaomi lance le Smart Switch 2 compatible avec les anciennes installations électriques

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Xiaomi lance le Smart Switch 2 compatible avec les anciennes installations électriques

Xiaomi a officiellement présenté le Smart Switch 2, une nouvelle génération d'interrupteurs intelligents conçus pour contrôler l'éclairage domestique. Selon ixbt.com, ce nouveau produit se distingue par sa capacité à être installé non seulement sur des réseaux électriques modernes à trois fils, mais aussi sur les anciennes installations à deux fils. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Jusqu'à présent, l'utilisation de telles technologies dans les logements anciens posait souvent des problèmes. Le Smart Switch 2 détecte automatiquement le type de connexion et sélectionne le mode de fonctionnement approprié. Par conséquent, aucune configuration manuelle n'est requise de la part de l'utilisateur, ce qui simplifie considérablement le processus d'installation.

Spécifications techniques et sécurité

L'appareil est disponible en versions à un, deux ou trois boutons pour répondre aux besoins des consommateurs. Le panneau avant est en verre acrylique et est proposé en blanc et en gris. Le boîtier est fabriqué en polycarbonate ignifuge de classe V-0, garantissant une sécurité incendie optimale.

Les ingénieurs ont également accordé une attention particulière à la conception des boutons. Les boutons à course courte avec éléments en silicone sont plus silencieux que les modèles classiques et chaque bouton dispose d'un indicateur d'état dédié. Le relais intégré est conçu pour un cycle d'un million d'activations, offrant une grande durabilité.

Fonctions intelligentes et contrôle

Le circuit de l'appareil est spécialement optimisé pour les ampoules LED à faible consommation, aidant à prévenir le scintillement. De plus, un système de protection contre la surchauffe coupe automatiquement l'alimentation en cas d'élévation de la température.

Le modèle Smart Switch 2 prend en charge la technologie Xiaomi Mesh 2.0, les mises à jour logicielles à distance et le contrôle via l'application Mi Home ou l'assistant vocal Xiao Ai. Les boutons peuvent être programmés pour des pressions simples, doubles ou longues. Si nécessaire, ils peuvent être configurés en mode sans fil pour déclencher des scénarios de maison intelligente plutôt que de simplement allumer la lumière.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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