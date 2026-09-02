Xiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 Fold

Xiaomi a officiellement dévoilé le design de son smartphone pliable de nouvelle génération, le Xiaomi 18 Fold. Selon ixbt.com, la présentation complète de l'appareil aura lieu lors de l'événement de lancement traditionnel de cet automne, le 7 septembre, aux côtés d'autres appareils phares avancés. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le fabricant décrit la structure de ce modèle comme un tout nouveau facteur de forme appelé mid-fold. Selon les images officielles présentées, le smartphone est produit dans une couleur rouge accrocheuse et dispose d'un écran de 5,38 pouces sur sa partie extérieure.

Capacités techniques et système de caméra

La diagonale de l'écran principal non pliable à l'intérieur de l'appareil est de 7,58 pouces. Sur la partie supérieure du boîtier du smartphone se trouve un bloc de caméra principal disposé horizontalement, où l'on peut voir trois objectifs et un flash.

Des experts de la célèbre société Leica ont également participé à la création de ce système optique. Cela indique que le futur produit phare affichera des résultats élevés en termes de capacités de photographie mobile.

Nouveau processeur et autres appareils

Auparavant, Xiaomi avait annoncé que ce nouvel appareil serait le premier smartphone fonctionnant sur la base d'un système sur une puce spécialement conçu, appelé Xring O3. Les experts surveillent de près les performances de cette solution technologique sur le marché mobile.

Il est également prévu que la première tablette fonctionnant sur la base du même processeur, la Pad 9 Pro Max, soit présentée lors de cet événement. La présentation prévue pour le 7 septembre devrait devenir l'un des événements les plus importants et les plus marquants pour Xiaomi.