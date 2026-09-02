Flagship Vivo X500 Pro Max : écran 144 Hz et capacités photo uniques

Alors que le marché des smartphones évolue rapidement, les principaux fabricants continuent de fournir des informations intéressantes sur leurs futurs appareils phares. Selon le site IXBT.com, le célèbre insider Digital Chat Station a révélé des détails importants sur le nouveau flagship haut de gamme de la marque Vivo : le Vivo X500 Pro Max. Cet appareil vise à attirer l'attention des utilisateurs avec son écran avancé et ses solutions révolutionnaires en matière de photographie mobile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Écran et changements de design

Selon les informations diffusées par l'insider, le smartphone Vivo X500 Pro Max de nouvelle génération sera équipé d'un immense écran de qualité de 6,85 pouces. L'écran prend en charge une haute résolution 2K+ ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, offrant aux utilisateurs une image extrêmement fluide pour le visionnage de contenu et les jeux. Il est à noter que le panneau est plat et que la largeur des bordures noires autour de l'écran n'est que de 1 millimètre.

Ces bordures ultra-fines confèrent à l'appareil un aspect plus moderne et haut de gamme. Malgré la grande taille de l'écran, le smartphone devrait rester confortable à utiliser grâce à ses bordures fines. L'écran 2K à haute fréquence répond pleinement aux exigences modernes des appareils de classe flagship.

Capacités de caméra et d'enregistrement vidéo

L'un des principaux avantages du smartphone est son système optique de niveau professionnel. Auparavant, Han Boxiao, représentant de Vivo, avait levé le voile sur un secret important concernant les capacités photo de la série X500. Selon lui, le modèle Vivo X500 Pro deviendra le premier smartphone au monde capable d'enregistrer des vidéos en format 4K à 240, 480 ou même 960 images par seconde.

Le cœur de ce système avancé est constitué par l'optique Zeiss Ultra Dynamic. La collaboration avec la célèbre marque Zeiss devrait porter la qualité des photos et des vidéos à un nouveau niveau. De plus, Vivo a confirmé qu'une nouvelle puce spéciale a été développée en collaboration avec MediaTek. Ce processeur accélère considérablement non seulement les performances globales, mais aussi le processus de traitement des photos et des vidéos.

Stabilisation par gimbal et perspectives d'avenir

Afin d'améliorer encore la qualité des photos et des vidéos, les fabricants ont introduit une technologie de stabilisation avancée. Selon les rapports, la caméra principale sera équipée d'un système de stabilisation de type gimbal (steadycam) de niveau professionnel. Cette technologie compense beaucoup plus efficacement les vibrations du smartphone pendant le mouvement.

En conséquence, les utilisateurs pourront obtenir des photos extrêmement nettes et des vidéos fluides, même en mouvement. Pour l'instant, aucune information précise n'a été donnée sur la date de présentation officielle du Vivo X500 Pro Max ni sur les prix pour le marché mondial, mais les dernières fuites des insiders suscitent un grand intérêt chez les passionnés de technologie.