Le smartphone Vivo V80 Lite 5G est présenté avec une batterie de 10 000 mAh

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Le smartphone Vivo V80 Lite 5G est présenté avec une batterie de 10 000 mAh

Vivo se prépare à lancer son nouveau smartphone Vivo V80 Lite 5G sur le marché. Selon ixbt.com, la caractéristique principale de cet appareil devrait être une batterie record, la plus grande de l'histoire de la série. La cérémonie de présentation est prévue pour le 3 septembre, et l'appareil est déjà apparu dans le système de précommande, ce qui a permis de clarifier ses spécifications techniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations, trois configurations de mémoire seront proposées aux acheteurs. Il s'agit des variantes 6 GB de RAM / 128 GB de stockage, 6 GB / 256 GB et 8 GB / 256 GB. De plus, le smartphone sera commercialisé en trois couleurs attrayantes : rose, vert et noir.

Capacités techniques et performances

Auparavant, ce gadget avait été testé sur le benchmark Geekbench. Selon les résultats, il a été révélé que l'appareil fonctionne avec un processeur Dimensity 7360-Turbo et le tout dernier système d'exploitation Android 16. Les documents de l'organisme de certification TUV confirment que le smartphone prend en charge la technologie de charge rapide 44 W.

La version de l'appareil destinée au marché malaisien a été enregistrée sous le numéro de modèle V2626. Rappelons que ce modèle avait déjà été présenté au Pakistan, où il avait été annoncé avec une batterie de 7050 mAh. Il est remarquable que dans la version malaisienne, ce chiffre ait été porté à 10 000 mAh.

Écran et caractéristiques de protection

L'apparence et la durabilité du smartphone sont également de haut niveau. Sur la base des présentations précédentes, on peut dire que l'appareil sera équipé d'un écran AMOLED incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela garantit aux utilisateurs une fluidité et une haute qualité d'image.

De plus, le boîtier dispose d'une protection robuste de niveau IP69 répondant aux exigences modernes. Cela protège efficacement l'appareil contre l'eau et la poussière.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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