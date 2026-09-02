Une nouvelle version de la Huawei Watch Ultimate 2 sera présentée

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Une nouvelle version de la Huawei Watch Ultimate 2 sera présentée

Huawei se prépare à lancer une nouvelle version de sa montre connectée phare, la Huawei Watch Ultimate 2. Selon ixbt.com, ce gadget premium sera officiellement présenté le 7 septembre, alliant technologies modernes et logiciels avancés. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

D'après le teaser officiel publié par l'entreprise, le nouveau modèle s'intitulera Huawei Watch Ultimate 2 Extraordinary Exploration. L'appareil se distingue par ses solutions de design uniques, notamment une prédominance de tons argent et violet dans son apparence.

Les changements esthétiques incluent un bracelet tressé exclusif blanc et violet, ainsi que de nouveaux designs de cadrans personnalisables. Cela confère à la montre une allure plus attrayante et moderne, adaptée aussi bien à un usage quotidien qu'à un mode de vie actif.

Système d'exploitation HarmonyOS 7 et fonctionnalités

La nouvelle montre connectée fonctionne sous le tout dernier système d'exploitation HarmonyOS 7. Cette plateforme logicielle améliore l'efficacité globale de l'appareil tout en optimisant considérablement plusieurs fonctions clés.

En particulier, le système HarmonyOS 7 optimise en profondeur le suivi des activités sportives. Parallèlement, il vise à améliorer les capacités de surveillance de l'état de santé et de l'organisme humain dans des conditions de températures extrêmement basses.

Position sur le marché et versions précédentes

Rappelons que la commercialisation du modèle original Huawei Watch Ultimate 2 avait été annoncée précédemment. Cet appareil a attiré l'attention des acheteurs, et ses capacités ainsi que ses caractéristiques techniques ont été largement discutées par les passionnés de technologie.

La nouvelle version Extraordinary Exploration offre aux utilisateurs un gadget premium non seulement puissant sur le plan technique, mais aussi esthétiquement supérieur. Les capacités complètes de l'appareil devraient être révélées le jour de la présentation.

HuaweiHarmonyOSSmartwatchTechnologieGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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