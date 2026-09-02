Flagship Xiaomi 18 Fold : les avantages clés du nouveau smartphone pliable

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Flagship Xiaomi 18 Fold : les avantages clés du nouveau smartphone pliable

Le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a révélé les principales caractéristiques du prochain smartphone pliable Xiaomi 18 Fold. Selon IXBT.com, l'appareil de nouvelle génération attire l'attention des utilisateurs grâce à son format d'écran unique et ses spécifications techniques puissantes. À ce sujet, Ixbt.com rapporte.

Le flagship, dont la présentation officielle est prévue pour le 7 septembre, sera produit avec un bloc caméra orienté horizontalement et une gamme de couleurs vives. Selon Lei Jun, l'atout majeur de l'appareil réside dans le ratio 2:1 des écrans externe et interne.

Confort et ergonomie

Ce format facilite considérablement l'utilisation dans les scénarios quotidiens. En particulier, lors de la lecture, l'image rappelle une véritable page de livre, et lors du visionnage de films, il n'y a pas de grandes bandes noires sur l'écran interne. De plus, les documents s'adaptent à la capacité de l'écran, éliminant le besoin de zoomer constamment.

Les paramètres techniques de l'appareil sont également remarquables. Le Xiaomi 18 Fold est équipé d'un écran externe de 5,38 pouces et d'un écran interne pliable de 7,58 pouces. Selon Lu Weibing, président de Xiaomi Group, l'entreprise a réussi à résoudre le compromis traditionnel entre compacité et confort d'un grand écran, qui a longtemps été un problème pour les smartphones pliables.

Performance et nouveau processeur

Le gadget innovant devrait être le premier appareil à fonctionner sur la plateforme spéciale Xring O3 de l'entreprise. Dans les tests GeekBench 6, ce processeur a obtenu 15 221 points en test multicœur, dépassant le résultat de la génération précédente de 60 %.

Le nouveau chipset assure non seulement une puissance élevée, mais aussi une grande efficacité énergétique. Dans des conditions de charge faible et moyenne, le processeur réduit la consommation d'énergie de 25 % par rapport à la génération précédente lors de l'exécution des tâches quotidiennes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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