Acer présente un nouveau moniteur portable à quatre écrans

Lors du salon IFA 2026 à Berlin, Acer a dévoilé l'une de ses innovations les plus marquantes : le PD163Q P3, un moniteur portable pliable doté de quatre écrans. Conçu pour les professionnels en manque d'espace de travail sur leur ordinateur portable et souhaitant optimiser leur productivité en multitâche, cet appareil promet de marquer un tournant sur le marché des stations de travail mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le nouveau modèle présenté lors de l'événement permet à l'utilisateur de multiplier par quatre son espace de travail (4X Screen Space) grâce à sa conception unique. Cette performance est rendue possible par l'utilisation de plusieurs écrans interconnectés, tout en conservant un format compact.

Caractéristiques techniques et confort

Les panneaux constituant l'appareil sont composés d'écrans de 15,6 pouces de qualité Full HD. Cela offre une précision et un confort suffisants pour les tâches quotidiennes, notamment le travail sur des tableaux complexes, des éditeurs graphiques et des documents textuels.

Les ingénieurs ont également pensé au confort des utilisateurs en simplifiant au maximum le processus de connexion des moniteurs à l'ordinateur. Selon les données fournies, l'ensemble du système se connecte via un seul câble USB-C, évitant ainsi l'encombrement de câbles et d'adaptateurs inutiles.

Évolution et perspectives

Il convient de noter qu'Acer n'en est pas à son coup d'essai dans ce domaine. La société avait déjà commercialisé le modèle PD163Q, plus simple, doté de deux écrans de 15,6 pouces. Le nouveau PD163Q P3 est la suite logique de cette génération, portant le potentiel des moniteurs portables à un niveau supérieur avec quatre écrans.

Pour l'instant, le fabricant n'a pas révélé les prix exacts, les dates de sortie ni les spécifications techniques complètes de cet appareil prometteur. Néanmoins, l'intérêt pour ce gadget est élevé et il est prévu qu'il trouve rapidement sa place sur le marché des stations de travail mobiles.