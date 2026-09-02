Acer présente un nouveau moniteur portable à quatre écrans

·0·Technologie
Acer présente un nouveau moniteur portable à quatre écrans

Lors du salon IFA 2026 à Berlin, Acer a dévoilé l'une de ses innovations les plus marquantes : le PD163Q P3, un moniteur portable pliable doté de quatre écrans. Conçu pour les professionnels en manque d'espace de travail sur leur ordinateur portable et souhaitant optimiser leur productivité en multitâche, cet appareil promet de marquer un tournant sur le marché des stations de travail mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le nouveau modèle présenté lors de l'événement permet à l'utilisateur de multiplier par quatre son espace de travail (4X Screen Space) grâce à sa conception unique. Cette performance est rendue possible par l'utilisation de plusieurs écrans interconnectés, tout en conservant un format compact.

Caractéristiques techniques et confort

Les panneaux constituant l'appareil sont composés d'écrans de 15,6 pouces de qualité Full HD. Cela offre une précision et un confort suffisants pour les tâches quotidiennes, notamment le travail sur des tableaux complexes, des éditeurs graphiques et des documents textuels.

Les ingénieurs ont également pensé au confort des utilisateurs en simplifiant au maximum le processus de connexion des moniteurs à l'ordinateur. Selon les données fournies, l'ensemble du système se connecte via un seul câble USB-C, évitant ainsi l'encombrement de câbles et d'adaptateurs inutiles.

Évolution et perspectives

Il convient de noter qu'Acer n'en est pas à son coup d'essai dans ce domaine. La société avait déjà commercialisé le modèle PD163Q, plus simple, doté de deux écrans de 15,6 pouces. Le nouveau PD163Q P3 est la suite logique de cette génération, portant le potentiel des moniteurs portables à un niveau supérieur avec quatre écrans.

Pour l'instant, le fabricant n'a pas révélé les prix exacts, les dates de sortie ni les spécifications techniques complètes de cet appareil prometteur. Néanmoins, l'intérêt pour ce gadget est élevé et il est prévu qu'il trouve rapidement sa place sur le marché des stations de travail mobiles.

AcerMoniteurIFA 2026TechnologiesGadgets
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Flagship Xiaomi 18 Fold : les avantages clés du nouveau smartphone pliableFlagship Xiaomi 18 Fold : les avantages clés du nouveau smartphone pliableAujourd'hui, 15:56TCL poursuit Samsung pour des téléviseurs Mini LED trompeursTCL poursuit Samsung pour des téléviseurs Mini LED trompeursAujourd'hui, 15:25Révolution historique dans la construction : des logements imprimés en 3D au DanemarkRévolution historique dans la construction : des logements imprimés en 3D au DanemarkAujourd'hui, 15:08Xiaomi lance le Smart Switch 2 compatible avec les anciennes installations électriquesXiaomi lance le Smart Switch 2 compatible avec les anciennes installations électriquesAujourd'hui, 14:53Une nouvelle version de la Huawei Watch Ultimate 2 sera présentéeUne nouvelle version de la Huawei Watch Ultimate 2 sera présentéeAujourd'hui, 14:29Xiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 FoldXiaomi présente son nouveau smartphone pliable Xiaomi 18 FoldAujourd'hui, 13:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes
Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes