Oukitel WP600 présenté avec deux ventilateurs et une batterie de 10 000 mAh

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Oukitel WP600 présenté avec deux ventilateurs et une batterie de 10 000 mAh

Selon Ixbt.com, la marque Oukitel a officiellement présenté, aux côtés de son nouveau modèle WP70 Ultra, le smartphone Oukitel WP600 doté de caractéristiques techniques uniques. Cet appareil est destiné aux joueurs mobiles et attire l'attention en étant le premier au monde à être équipé de deux ventilateurs de refroidissement ainsi que d'un système d'éclairage RGB moderne. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Bien que le modèle Oukitel WP600 soit spécialisé dans le jeu, sa base matérielle n'est pas constituée des processeurs phares les plus haut de gamme, mais de la plateforme MediaTek Dimensity 8300. Néanmoins, le smartphone est doté d'un ensemble de capacités techniques solides pour assurer des performances élevées et une stabilité de fonctionnement.

Capacités techniques et écran

Le smartphone dispose d'un écran OLED agrandi de 6,8 pouces prenant en charge la résolution Full HD+. De plus, le taux de rafraîchissement de l'écran de 120 Hz garantit une fluidité d'image exceptionnelle dans les jeux et applications dynamiques.

La mémoire vive (RAM) de l'appareil atteint un niveau record de 24 GB. Cela permet d'exécuter plusieurs applications lourdes simultanément et de jouer sans aucun ralentissement. En ce qui concerne les capacités photographiques, le smartphone est équipé d'un capteur principal de 108 mégapixels.

Autonomie et protection

L'un des aspects les plus importants pour les joueurs et les utilisateurs actifs est sa batterie. L'appareil est doté d'une énorme batterie de 10 000 mAh, accompagnée d'un chargeur de 45 W pour une recharge rapide.

La sécurité et la durabilité du boîtier ont également fait l'objet d'une attention particulière. L'Oukitel WP600 prend en charge la technologie eSIM moderne et répond à la norme IP69K la plus élevée en matière de protection contre la poussière et l'eau. Pour l'instant, le fabricant n'a pas encore divulgué les informations concernant le prix et la date de commercialisation du nouveau smartphone.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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