Acer Vero 16 dévoilé : haute performance et facilité de réparation

Acer a présenté le nouveau PC portable Acer Vero 16, alliant technologies modernes et approche écologique. Selon Ixbt.com, cet appareil se distingue non seulement par ses hautes performances, mais aussi par la facilité de remplacement de ses composants et la robustesse de son châssis. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Le nouvel appareil fonctionne sous Windows 11 Home et appartient à la catégorie Copilot+ PC. Dans sa configuration maximale, le PC portable est équipé d'un processeur Intel Core Ultra X9 388H et d'une carte graphique intégrée Intel Arc B390. La performance globale de la plateforme AI atteint 180 TOPS.

Capacités techniques et caractéristiques de l'écran

Le fabricant offre aux utilisateurs la possibilité de travailler efficacement, de créer du contenu et de lancer des applications même sans connexion réseau constante. Le PC portable est doté de 24 GB de RAM et d'un SSD de 512 GB.

Plusieurs options d'affichage sont disponibles, la principale étant un écran OLED 3K avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Des configurations OLED 2K, y compris avec écran tactile, sont également proposées. Tous les écrans ont un format 16:10, la certification Low Blue Light, un contraste de 100 000:1 et un temps de réponse de 1 ms.

Interfaces et approche écologique

L'appareil est équipé d'une caméra infrarouge de 5 MP avec obturateur, de deux ports Thunderbolt 4, d'un port HDMI 2.1 supportant une sortie jusqu'en 8K, du Wi-Fi 7 et d'un lecteur de carte SD. La plateforme AcerSense gère les fonctions AI pour automatiser les tâches, rechercher des données et faciliter la communication.

Une attention particulière est portée à la facilité de maintenance. L'accès aux composants internes est possible sans outils spéciaux grâce à un mécanisme à clips. Le remplacement du SSD et de la batterie est prévu, et la conception des charnières permet également un remplacement individuel.

Le châssis du PC portable a été testé selon la norme militaire MIL-STD-810H. Il est fabriqué en Acer Vero Aluminum, composé pour moitié d'aluminium industriel recyclé et pour le reste d'aluminium à faible empreinte carbone. Les matériaux d'emballage sont également entièrement recyclables.