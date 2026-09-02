Le mercato estival 2026 en Premier League : les transferts les plus marquants

Le mercato estival 2026 de Premier League a officiellement fermé ses portes. Les clubs ont dépensé des centaines de millions d'euros pour renforcer leurs effectifs avant la nouvelle saison, battant une série de records. Selon les chiffres finaux de Transfermarkt, le transfert record de cet été a été réalisé par Manchester Citytandis que Newcastle a dominé les ventes grâce à un accord avec le géant catalan.

Top 10 des achats les plus chers : la grande offensive de Manchester City et Tottenham

Cet été, les cadors de la Premier League ont investi des sommes historiques pour remodeler leur milieu de terrain et leur attaque. Voici les dix transferts les plus onéreux :

Enzo Fernández (Chelsea → Manchester City) — 145 M€

Morgan Rogers (Aston Villa → Chelsea) — 138 M€

Elliot Anderson (Nottingham Forest → Manchester City) — 135 M€

Bradley Barcola (PSG → Liverpool) — 125 M€

Sandro Tonali (Newcastle → Tottenham) — 108 M€

Matheus Fernandes (West Ham → Tottenham) — 99 M€

Ayyoub Bouaddi (Lille → Manchester City) — 95 M€

Savinho (Manchester City → Tottenham) — 87,7 M€

Bruno Guimarães (Newcastle → Arsenal) — 87,5 M€

Carlos Baleba (Brighton → Manchester United) — 75,9 M€

Top 10 des ventes : les profits de Newcastle et les investissements saoudiens

Les clubs anglais ont été très actifs non seulement dans les achats, mais aussi dans la vente de joueurs pour enrichir leurs budgets :

Anthony Gordon (Newcastle → Barcelone) — 80 M€

Tijjani Reijnders (Manchester City → Al-Qadsiah) — 61 M€

Ollie Watkins (Aston Villa → Al-Hilal) — 58,4 M€

Marc Cucurella (Chelsea → Real Madrid) — 55 M€

Rasmus Højlund (Manchester United→ Napoli) — 44 M€

Cristian Romero (Tottenham → Atlético Madrid) — 33 M€

Curtis Jones (Liverpool → Inter) — 30 M€

Djed Spence (Tottenham → Inter) — 30 M€

Trevoh Chalobah (Chelsea → Como) — 30 M€

Donyell Malen (Aston Villa → Roma) — 25 M€

Conclusions principales de la campagne de transferts 2026

Ce mercato a été marqué par plusieurs tendances stratégiques. Manchester City a envoyé un signal fort à ses concurrents en déboursant près de 375 millions d'euros pour Enzo Fernández, Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi. Tottenham a radicalement renforcé son milieu de terrain avec Sandro Tonali et Matheus Fernandes. Parallèlement, l'intérêt des clubs saoudiens pour les stars de Premier League reste élevé : Tijjani Reijnders et Ollie Watkins sont devenus les prises les plus coûteuses des Saoudiens.

Selon vous, quel a été le transfert le plus réussi de l'été 2026 ? Enzo Fernández à 145 millions ou Morgan Rogers à 138 millions justifieront-ils leur prix ? Partagez vos analyses en commentaires !