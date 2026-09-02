Enzo Fernández fait sa première déclaration après son transfert à Manchester City

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Enzo Fernández fait sa première déclaration après son transfert à Manchester City

L'un des transferts les plus importants et les plus discutés de l'année en Premier League est officiellement conclu. Le milieu de terrain central de Chelsea, champion du monde avec l'Argentine, Enzo Fernández, a rejoint de manière inattendue Manchester CityIl est devenu un joueur des « Citizens ». Le milieu de terrain de 25 ans, qui a signé un contrat longue durée de 5 ans, s'est exprimé pour la première fois sur les raisons de ce choix retentissant, ses projets avec sa nouvelle équipe et le standing du club.

« Ce club est fait pour gagner » : Pourquoi Fernández a choisi City ?

Enzo souligne que rejoindre le champion d'Angleterre est l'un des sommets de la carrière de tout footballeur professionnel :

  • Manchester Cityest le club le plus titré d'Angleterre ces dernières années. Chaque joueur veut faire partie d'une telle équipe, car tout le monde sait à quel point le professionnalisme y est ancré ;

  • Je ne pourrais pas être plus heureux d'être ici. Je suis prêt à relever ce défi pour aider City à remporter de nouveaux trophées. Cette équipe est faite pour gagner.

Des stars à chaque poste : Concurrence et engagement à 100 %

La forte concurrence au milieu de terrain de Manchester City n'est un secret pour personne. Cependant, la star argentine a déclaré qu'elle n'en avait pas peur, souhaitant au contraire progresser en apprenant aux côtés de partenaires de classe mondiale :

  • « Si vous regardez l'effectif, il y a des joueurs de haut niveau à chaque ligne de City. Je veux apprendre de mes nouveaux coéquipiers et continuer à évoluer en tant que joueur ;

  • Je suis fier de constamment améliorer mon jeu. Tous ceux qui ont travaillé avec moi savent à quel point je travaille dur à l'entraînement et l'énergie que je déploie en match. Je donne 100 % et je promets à mon nouveau club que rien ne changera ici, je me battrai jusqu'au bout ».

Le contrat de 5 ans confirme que le staff technique de Manchester City considère ce joueur comme une figure stratégique à long terme. Cet accord renforce non seulement le milieu de terrain du club mancunien, mais devrait également modifier l'équilibre des forces entre les principaux rivaux du championnat.

Selon vous, Enzo Fernández de Manchester City parviendra-t-il à s'adapter rapidement au style de jeu et à devenir un leader incontournable, ou rencontrera-t-il des difficultés à s'imposer face à la concurrence interne ? Laissez vos pronostics en commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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