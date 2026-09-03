Rocket Lab lance avec succès une nouvelle fusée Electron dans l'espace

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Rocket Lab lance avec succès une nouvelle fusée Electron dans l'espace

Rocket Lab, l'une des entreprises leaders de l'industrie aérospatiale, a mené une nouvelle mission avec succès. Selon ixbt.com, l'entreprise a lancé sa fusée légère Electron depuis le cosmodrome LC-1B en Nouvelle-Zélande, plaçant avec succès un nouvel appareil spatial en orbite terrestre basse. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Baptisée « Owl Around The World », cette mission marque le 94e vol de la fusée Electron dans l'histoire de Rocket Lab. Ce succès confirme une fois de plus la stabilité technique et la fiabilité de l'entreprise, renforçant ainsi sa position sur le marché commercial.

Le satellite StriX-9 en orbite

Au cours de ce vol, le satellite StriX-9, appartenant à l'entreprise japonaise Synspective, a été mis en orbite avec succès. Cet appareil avancé a été placé sur une orbite terrestre basse à environ 575 kilomètres d'altitude et élargira considérablement les capacités d'observation de la surface terrestre au-dessus du Japon.

Le nouvel appareil rejoint la constellation orbitale existante de Synspective pour poursuivre l'observation radar à distance de la Terre. Sa mission principale consiste à enregistrer de manière opérationnelle les changements de surface au Japon et dans ses environs.

L'importance de la technologie SAR

Le satellite StriX-9 intègre la technologie avancée de radar à synthèse d'ouverture (SAR). Cette technologie permet d'obtenir des données radiolocalisées précises de la surface terrestre, quelles que soient les conditions météorologiques ou l'heure de la journée.

Les données obtenues sont essentielles pour la planification urbaine, les grands projets de construction et le contrôle strict des infrastructures. Elles sont également utiles pour réagir rapidement et évaluer les conséquences dans les zones touchées par des catastrophes naturelles.

Perspectives de coopération à long terme

Cette mission représente le 11e vol spécial effectué par Rocket Lab pour le compte de son partenaire japonais. Selon les informations, Rocket Lab conserve le statut d'opérateur de lancement exclusif pour Synspective depuis 2020.

La coopération à long terme entre les deux parties se poursuivra à l'avenir. Les partenaires ont notamment signé un accord pour 16 missions supplémentaires afin de mettre en orbite les satellites restants d'ici 2030.

Rocket LabElectronSynspectiveStriX-9Espace
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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