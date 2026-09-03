Les nouvelles fonctionnalités du flagship Xiaomi 18 Fold ont été révélées

À seulement quatre jours de sa présentation officielle, Xiaomi a dévoilé de nouveaux détails passionnants sur son prochain flagship pliable, le Xiaomi 18 Fold. Comme le rapporte ixbt.com, l'appareil à venir attire l'attention non seulement par ses capacités techniques avancées, mais aussi par son système de caméra unique et ses performances élevées. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon les représentants de l'entreprise, l'un des points forts du nouveau modèle est son écran externe. Avec une taille de 5,38 pouces et un ratio de 4:3, cet écran peut être utilisé comme un grand viseur dans le style des appareils photo compacts classiques lorsqu'il est plié. Lorsque le téléphone est déplié, l'écran externe est capable d'afficher l'image de la caméra principale en temps réel, permettant à l'utilisateur de contrôler parfaitement le cadre.

Optique Leica et caméras avancées

Les capacités optiques du smartphone ont été développées en collaboration avec la célèbre marque Leica et comprennent trois modules. La caméra principale utilise un capteur de 50 MP de 1/1,56 pouce et une optique Leica Summilux. Elle est accompagnée d'un module téléobjectif de 50 MP avec un zoom optique 3,5x et d'une caméra ultra grand-angle avec la même résolution.

L'appareil offre de larges possibilités non seulement pour la prise de vue, mais aussi pour le traitement des matériaux capturés. En particulier, le smartphone déplié devrait servir de plate-forme spéciale pour travailler avec du contenu et disposer de logiciels professionnels de « niveau informatique », bien que les noms exacts des applications soient encore gardés secrets.

Performances élevées et spécifications techniques

La base de la plate-forme matérielle est constituée par le puissant processeur SoC Xring O3, qui a obtenu plus de 5,22 millions de points au test AnTuTu. De plus, l'appareil est équipé d'une mémoire LPDDR6 moderne avec une bande passante allant jusqu'à 113,8 Go/s. Le Xiaomi 18 Fold sera l'un des premiers appareils à fonctionner sous le système d'exploitation HyperOS 4.

Les écrans externe et interne du smartphone sont protégés par un verre ultra-fin UTG à double couche. La capacité de la batterie est de 6000 mAh, avec prise en charge de la charge filaire 67 W et sans fil 50 W. Une nouvelle génération de charnière Dragon Bone a été développée pour la construction pliable.

Pour assurer la durabilité de l'appareil, un verre de protection Dragon Crystal Glass 3.0 et un cadre en alliage d'aluminium de série 7000 ont été utilisés, résistant aux chutes jusqu'à 1,2 mètre. Tous les détails finaux sur le Xiaomi 18 Fold, y compris son prix, seront entièrement révélés lors de la présentation du 7 septembre.