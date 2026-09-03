Visite surprise : Ancelotti retourne à Madrid et rencontre Mourinho ainsi que les stars du Real

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Visite surprise : Ancelotti retourne à Madrid et rencontre Mourinho ainsi que les stars du Real

Un moment historique et émouvant a eu lieu au centre d'entraînement du Real Madrid. Le légendaire Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du « club royal » et actuel sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, a rendu visite à son ancienne équipe. L'expert italien, qui a remporté de nombreux trophées au Santiago Bernabéu, a chaleureusement salué le nouvel entraîneur madrilène José Mourinho ainsi que les joueurs qu'il connaît bien avant la séance d'entraînement.

Le site officiel du club madrilène a publié un rapport spécial et un reportage photo à ce sujet.

Moments d'émotion à Valdebebas : « Carlo Ancelotti est de retour à Madrid ! »

Le service de presse du club a couvert avec grand respect la rencontre entre les deux grands entraîneurs et l'équipe :

  • Déclaration officielle : « Carlo Ancelotti est de retour à Madrid ! L'ancien coach du Real et actuel sélectionneur du Brésil est venu à Valdebebas pour saluer José Mourinho et les joueurs avant l'entraînement », indique le communiqué du club ;

  • Ambiance chaleureuse et anciens protégés : Le technicien italien a eu des retrouvailles chaleureuses avec ses anciens joueurs, avec qui il a remporté de grandes victoires pendant plusieurs années, et a souhaité bonne chance à l'équipe avant cette nouvelle ère au club ;

  • La rencontre de deux légendes : La présence côte à côte de deux des entraîneurs les plus titrés du football mondial, Ancelotti et Mourinho, au centre d'entraînement du Real, a suscité l'admiration de millions de fans sur Internet.

Visite surprise : Ancelotti retourne à Madrid et rencontre Mourinho ainsi que les stars du Real

L'ère Mourinho renouvelée au Real : l'héritage laissé par Carlo

Cette rencontre revêt une signification symbolique particulière dans le contexte des grands changements au sein du club :

  • Le retour de Mourinho : En juin 2026, le célèbre technicien portugais de 63 ans, José Mourinho, a été officiellement nommé entraîneur principal du Real, 13 ans après son premier passage ;

  • Triomphes passés : Entre 2010 et 2013, l'entraîneur portugais a brisé l'hégémonie du « FC Barcelone » de Guardiola en remportant avec les « Merengues » une Liga record (2011/12), la Coupe du Roi (2010/11) et la Supercoupe (2012) ;

  • Le nouveau défi d'Ancelotti : De son côté, Carlo Ancelotti, après avoir terminé son deuxième cycle réussi à Madrid, a entamé une nouvelle mission visant à mener le Brésil, quintuple champion du monde, vers l'or.

Visite surprise : Ancelotti retourne à Madrid et rencontre Mourinho ainsi que les stars du Real

Cette visite amicale et respectueuse à Valdebebas est un exemple éclatant de la transition saine et de haut niveau entre les générations d'entraîneurs au sein de la famille du Real.

Selon vous, José Mourinho, de retour, pourra-t-il réitérer avec le Real les succès enregistrés par Ancelotti en Ligue des champions ? Et Carlo Ancelotti pourra-t-il mener le Brésil au titre mondial lors du prochain tournoi ? Laissez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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