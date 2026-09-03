La NASA développe une combinaison spatiale simplifiée pour les premiers alunissages

Selon des informations diffusées par Ars Technica, la NASA a décidé de remplacer l'équipement spatial, devenu trop complexe et lourd pour les premières missions lunaires, par une version simplifiée. Ces changements visent à accélérer le programme Artemis et à réduire les difficultés techniques tout en garantissant la sécurité des astronautes, un sujet devenu central dans l'industrie spatiale. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Il s'avère que la NASA, en collaboration avec Axiom Space, a commencé à développer une version spéciale de la future combinaison lunaire : le modèle Sortie Suit. Cette approche, annoncée lors d'une réunion interne, devrait permettre d'accélérer les plans visant à faire atterrir des humains près du pôle Sud de la Lune d'ici 2028. La Sortie Suit est prévue pour être utilisée lors des premiers alunissages habités via les atterrisseurs lunaires de SpaceX et Blue Origin.

Raisons du passage à une approche simplifiée

Les objectifs principaux sont de réduire la masse de la combinaison, de diminuer sa complexité et de faciliter l'interaction entre l'équipement et le module d'alunissage. Cette décision fait partie d'un processus de révision globale du programme Artemis. Le projet ayant pris un retard considérable sur le calendrier initial, des mesures sont prises pour accélérer le processus.

Les travaux progressent rapidement dans le cadre des contrats conclus avec Axiom Space. Lors d'une réunion du comité consultatif sur la sécurité aérospatiale, l'ancien astronaute Charlie Precourt a indiqué que les représentants de la NASA rencontrent les experts d'Axiom six jours par semaine, la plupart des réunions se tenant en personne. Selon lui, les exigences sont adaptées aux besoins des missions immédiates et les délais de certification sont raccourcis.

Exigences trop strictes et leurs conséquences

On suppose que les exigences initiales imposées par la NASA, jugées trop strictes, ont causé les retards. En particulier, la combinaison devait permettre six sorties sur la surface lunaire au cours d'une mission de six jours et demi, rester opérationnelle après 210 jours de stockage et fonctionner dans des zones extrêmement froides et constamment ombragées. Cela a conduit à une conception complexe dotée de nombreuses couches de protection.

En conséquence, la combinaison est devenue plus lourde que prévu, sa production s'est complexifiée et la mobilité des astronautes a été limitée. Désormais, la NASA adopte une approche consistant à commencer par une version moins complexe, suffisante pour les premières missions, pour ensuite l'améliorer progressivement. Cette expérience pratique permettra d'intégrer de nouvelles technologies pour les modifications futures.