TCL P80 Ultra : le premier smartphone avec écran OLED NXTPAPER et un mois d'autonomie en veille

TCL a franchi une étape importante sur le marché des technologies mobiles en présentant la nouvelle gamme P80, qui intègre pour la première fois la technologie NXTPAPER à un écran OLED. Cette approche innovante permet aux utilisateurs de bénéficier à la fois de capacités multimédias modernes et d'un mode liseuse électronique reposant pour les yeux sur un seul appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Selon les données d'ixbt.com, le TCL P80 Ultra, modèle le plus avancé de la gamme, est équipé d'un écran de 6,83 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale de ce panneau atteint 3200 nits, couvre entièrement l'espace colorimétrique DCI-P3 et fonctionne comme un smartphone OLED moderne complet au quotidien.

Mode Max Ink et autonomie de la batterie

La particularité principale de l'appareil est le mode Max Ink, activable via un bouton dédié sur le châssis. Lorsque ce mode est activé, l'écran passe en noir et blanc, son apparence rappelle celle du papier, et l'interface est épurée des applications et notifications inutiles, transformant le smartphone en liseuse électronique.

Selon les informations fournies par TCL, le smartphone est équipé d'une batterie de 5800 mAh. Cette batterie permet une utilisation continue jusqu'à sept jours en mode normal et peut maintenir la charge jusqu'à un mois (26 jours) en mode veille. De plus, l'appareil prend en charge la technologie de charge rapide 45 W.

Capacités techniques et nouvelle gamme

Le modèle P80 Ultra est équipé d'un processeur Dimensity 7400 Elite, de 8 GB de RAM et jusqu'à 512 GB de stockage interne. Le bloc caméra principal comprend des capteurs de 50, 8 et 50 mégapixels avec un zoom optique 3x. Répondant aux exigences élevées en termes de performances et de qualité d'image, cet appareil satisfait pleinement les besoins des utilisateurs modernes.

Lors de la présentation, l'entreprise a également dévoilé les modèles P80 Pro et P80 standard. Bien que la version Pro conserve l'écran OLED et les fonctionnalités principales, elle est dépourvue de téléobjectif. Le P80 de base est livré avec un écran sans technologie NXTPAPER et une batterie de 5000 mAh.

Les trois smartphones fonctionnent sous Android 16. Pour les modèles P80 Ultra et P80 Pro, quatre mises à jour majeures d'Android et sept ans de correctifs de sécurité sont prévus. Les ventes ont déjà débuté sur le marché européen, avec des prix commençant à 549 euros pour le P80 Ultra, 429 euros pour le P80 Pro et 349 euros pour le P80 standard.