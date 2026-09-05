Au Royaume-Uni, les mouettes volent pour 172 millions de livres sterling de nourriture par an

La valeur totale de la nourriture volée ou dont le vol a été tenté par des mouettes au Royaume-Uni en un an est estimée à 171,9 millions de livres sterling. Ce calcul est basé sur les résultats d'une enquête menée par la société Compare the Market, comme l'a rapporté The Independent.

L'étude a interrogé 2 000 Britanniques. 71 % d'entre euxont déclaré avoir été témoins de mouettes volant ou tentant de voler de la nourriture. Le calcul repose sur une valeur moyenne de 5,50 livres par incident.

Le plat le plus ciblé par les mouettes est le fish-and-chips. 72 % des participants ont déclaré que les oiseaux avaient volé ou tenté de voler ce plat. Viennent ensuite les sandwichs (21 %) et les glaces (20 %).

Pour se protéger des oiseaux, 76 % des Britanniques ont modifié leurs habitudes de restauration en plein air. 43 % tentent de cacher leur nourriture aux mouettes, tandis que 31 % déclarent manger plus rapidement.

De plus, 69 % des personnes ciblées par les mouettes ont indiqué que de tels incidents se sont produits à plusieurs reprises.