Les fibres naturelles les plus chères au monde : Top 5

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Les fibres naturelles les plus chères au monde : Top 5

Certaines fibres naturelles utilisées dans la confection de vêtements de luxe coûtent des dizaines, voire des centaines de fois plus cher que les tissus ordinaires. Leur prix est fortement influencé par leur rareté, leur faible volume de production et le travail manuel.

5ème place : Coton Sea Island
Cultivé sur les îles des Caraïbes, ce coton est considéré comme l'un des plus rares et des plus qualitatifs au monde. Sa fibre est extrêmement longue et douce, utilisée pour la confection de vêtements haut de gamme.

4ème place : Soie premium
Le prix de la soie de haute qualité augmente considérablement en fonction de son origine, de la qualité de la fibre et de la méthode de fabrication. Les produits en soie faits main et produits en quantités limitées peuvent être particulièrement coûteux.

3ème place : Cachemire
Le duvet fin de la chèvre cachemire est récolté en très petites quantités. C'est pourquoi le cachemire de haute qualité est beaucoup plus cher que les produits en laine ordinaires.

2ème place : Baby cachemire
Les fibres les plus fines provenant de jeunes chèvres sont sélectionnées individuellement pour être utilisées dans des produits premium. La rareté et la douceur de cette matière première augmentent son prix.

1ère place : Laine de vigogne
La laine de vigogne est considérée comme l'une des fibres naturelles les plus chères et les plus rares au monde. Les vigognes vivent dans les Andes en Amérique du Sud et ne sont généralement tondues qu'une fois tous les quelques années. La quantité de fibre obtenue par animal est également très faible.

En raison de la finesse et de la légèreté exceptionnelles de la fibre de vigogne, les vêtements confectionnés avec celle-ci occupent une place privilégiée dans le monde de la mode de luxe. Le prix du tissu de vigogne fini peut atteindre des milliers de dollars selon la qualité et le fabricant.

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Charos
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