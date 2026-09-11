L'administration américaine prévoit d'accorder un prêt préférentiel d'environ 100 millions de dollars à Africell, la seule entreprise de télécommunications détenue par des Américains sur le continent africain. Ces fonds seront destinés à contrer l'expansion de la société chinoise Huawei dans la région et à développer une infrastructure de communication moderne. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique. rapporte.

Selon un document de projet consulté par l'agence Reuters, ce soutien financier permettra à Africell d'investir dans les dernières technologies de communication mobile fournies par les États-Unis et d'autres partenaires. Cette initiative fait partie intégrante de la vaste campagne de Washington visant à limiter l'utilisation d'équipements de télécommunications tiers dans les pays étrangers.

Ziad Dallul, PDG d'Africell Holding Limited, a exprimé sa satisfaction quant à la collaboration avec l'EXIM, affirmant que cela contribuerait à mettre en place une infrastructure de communication fiable et sécurisée sur les marchés où ils opèrent. Il est rapporté que ce prêt n'avait pas été rendu public auparavant et qu'il repose sur la stratégie à long terme des autorités américaines.

Lutte mondiale contre les technologies chinoises

L'administration américaine avait lancé l'initiative « Clean Network » lors de son premier mandat présidentiel. Ce programme visait à éliminer progressivement les technologies de télécommunications, les applications et les opérateurs chinois des infrastructures américaines et de celles de ses alliés. Washington poursuit ces efforts de manière cohérente.

Il convient de noter que les États-Unis ont imposé des sanctions strictes à l'encontre de Huawei, accusant l'entreprise d'espionnage et de surveillance des utilisateurs. Cependant, l'entreprise chinoise a toujours nié catégoriquement toutes ces accusations. Malgré cela, la pression américaine continue d'avoir un impact à l'échelle internationale.

Situation et concurrence sur le marché africain

Selon les données de la société de recherche Counterpoint Research, Huawei détient actuellement près de 52 % du marché de l'infrastructure 5G en Afrique. Cela démontre que la position de l'entreprise chinoise sur le continent est très forte et qu'il ne sera pas facile de l'évincer.

Rappelons que, selon ixbt.com, il a été rapporté précédemment que l'Inde se préparait à nettoyer ses réseaux des équipements Huawei et ZTE. Selon les estimations des experts, le remplacement de ces équipements pourrait coûter aux opérateurs locaux près de 3 milliards de dollars.