Andrew Tallak, leader dans le domaine de l'IA, quitte Meta

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Andrew Tallak, leader dans le domaine de l'IA, quitte Meta

Andrew Tallak, chercheur renommé dans le domaine de l'IA, quitte Meta pour rejoindre l'équipe d'Anthropic. Selon le Wall Street Journal, les raisons de cette décision inattendue n'ont pas encore été divulguées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Andrew Tallak avait attiré une attention considérable sur le marché mondial de la technologie lorsqu'il a rejoint Meta en 2025. Selon les informations révélées, il avait été personnellement recruté par Mark Zuckerberg, et le contrat de six ans proposé à l'expert était estimé à 1,5 milliard de dollars. Il s'agit d'un record absolu pour un employé salarié dans l'industrie technologique.

Un contrat majeur et le travail chez Meta

Durant sa période chez Meta, Tallak a travaillé sur les recherches et développements les plus cruciaux en matière d'IA. Sous sa direction ou avec sa participation directe, plusieurs projets prometteurs ont été réalisés, influençant considérablement la stratégie globale de l'entreprise.

Certaines sources affirment que le scientifique prévoyait de quitter l'entreprise depuis longtemps. Cependant, il a délibérément retardé sa décision jusqu'au lancement de la nouvelle famille de modèles d'IA open-source et de l'assistant nommé Muse.

Une nouvelle étape chez Anthropic

Le prochain poste d'Andrew Tallak devrait être chez Anthropic, une entreprise connue pour ses avancées dans le domaine de l'IA générative. Ces dernières années, cette startup a occupé des positions de leader en matière de sécurité et de capacités de l'IA, attirant activement des experts du secteur.

Pour l'instant, ni Andrew Tallak, ni Meta, ni Anthropic n'ont fait de commentaire officiel sur ce changement de personnel. Selon les experts, ce transfert renforcera inévitablement la concurrence sur le marché de l'IA et aura un impact sur la course technologique à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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