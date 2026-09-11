Le smartphone Huawei Pura X View s'est vendu à 180 000 exemplaires dès le premier jour

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Le smartphone Huawei Pura X View s'est vendu à 180 000 exemplaires dès le premier jour

Selon le rapport d'ixbt.com, le nouveau smartphone Huawei Pura X View, doté d'un design unique, a connu un succès immédiat dès sa mise en vente. Plus de 180 000 unités ont été vendues en seulement 24 heures, suscitant un vif intérêt sur le marché technologique. Ce succès confirme une fois de plus la forte demande des consommateurs pour les appareils au facteur de forme distinctif de la marque. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les statistiques, les téléphones pliables des séries Pura X et Max de Huawei ont été livrés à plus de 2,9 millions d'exemplaires depuis leur lancement. Cependant, le modèle Pura X View se distingue nettement des appareils traditionnels et offre une expérience utilisateur totalement inédite.

Écran unique et design monobloc

Ce nouvel appareil est reconnu comme le premier smartphone au monde doté d'un boîtier monobloc grand format. Alors que de nombreuses marques leaders travaillent sur des gadgets pliables à large facteur de forme, Huawei a choisi d'appliquer cette approche aux téléphones monoblocs classiques.

Le smartphone est équipé d'un écran OLED plat de 6,39 pouces, occupant 96,1 % de la surface avant. Le ratio d'aspect de l'écran est de 16:9,5, avec des bordures de seulement 1 millimètre sur les quatre côtés, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle quasi illimitée.

Options de mémoire et politique tarifaire

Le Huawei Pura X View est proposé aux clients en quatre coloris, tous les modèles étant équipés de 12 GB de RAM. Le prix de cette innovation technologique varie selon la configuration :

  • Version de base 12/256 GB — 5999 yuans ou environ 900 dollars ;
  • Configuration intermédiaire 12/512 GB — 6999 yuans ;
  • Version haut de gamme 12 GB + 1 TB — 8499 yuans.
Les capacités techniques de l'appareil, notamment ses caméras de 200 et 50 mégapixels ainsi que sa batterie de 7000 mAh, ont été des points clés attirant l'attention des acheteurs. Ces caractéristiques font de ce smartphone l'un des fleurons les plus compétitifs du marché.

HuaweiPura X ViewSmartphoneTechnologieChine
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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