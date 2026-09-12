Rocket Lab conteste le contrat de 700 millions de dollars de la NASA pour Mars

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Rocket Lab conteste le contrat de 700 millions de dollars de la NASA pour Mars

La concurrence fait rage dans l'industrie aérospatiale : selon ixbt.com, Rocket Lab a déposé une plainte officielle auprès du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis concernant un contrat majeur de 700 millions de dollars attribué par la NASA à Blue Origin. Cette contestation, qui exige un réexamen de la décision, est significative car elle pourrait influencer l'avenir des systèmes de communication spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte cette information.

Début septembre de cette année, la NASA a sélectionné Blue Origin pour le développement, le lancement et l'exploitation ultérieure du réseau Mars Telecommunications Network (MTN). Ce projet prévoit la construction d'un nouveau relais en orbite autour de la Planète rouge pour assurer les communications avec la Terre.

Cependant, la direction de Rocket Lab soupçonne des irrégularités dans le processus de sélection. Selon la déclaration de l'entreprise, l'agence pourrait avoir dérogé aux critères d'acceptation établis par le Congrès. Il est également souligné que la NASA aurait commis des erreurs dans l'évaluation technique de leur proposition et aurait fait preuve d'une sévérité injustifiée à l'égard du projet.

La nécessité de moderniser l'infrastructure de communication sur Mars

Actuellement, l'infrastructure de communication qui soutient les missions scientifiques américaines sur Mars devient obsolète. Depuis plus de deux décennies, cette mission est assurée par Mars Odyssey, lancé en 2001, et Mars Reconnaissance Orbiter, en activité depuis 2005.

Le Congrès américain avait alloué 700 millions de dollars en juillet 2025 pour créer un nouveau relais remplaçant ce réseau vieillissant. Au printemps 2026, la NASA a reçu des propositions d'entreprises privées, Blue Origin et Rocket Lab étant considérés comme les principaux candidats.

Selon les termes du contrat signé, Blue Origin doit livrer l'appareil prêt à l'emploi à la NASA au plus tard le 31 décembre 2028. Le réseau MTN devrait être opérationnel en orbite martienne d'ici 2030 et assurer une communication stable pour les futures expéditions spatiales.

Précédents et prochaines étapes

Il est intéressant de noter qu'il y a quelques années, les représentants de Blue Origin se sont retrouvés dans une situation similaire. En 2021, après que SpaceX a remporté le contrat pour le premier atterrisseur habité du programme lunaire Artemis, l'entreprise de Jeff Bezos avait déposé une plainte auprès du GAO et saisi la justice. Bien que les protestations publiques aient été rejetées, la NASA a par la suite signé un contrat distinct avec Blue Origin pour un atterrisseur lunaire.

Suivant désormais la même voie, Rocket Lab tente également de prouver son bon droit. Le contrat de 700 millions de dollars pour le relais martien reste pour l'instant entre les mains de Blue Origin, mais son sort final dépendra de la décision officielle du Government Accountability Office.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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