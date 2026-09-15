Internet gratuit Starlink disponible sur les vols Korean Air

Une étape importante a été franchie sur le marché de l'aviation asiatique : la compagnie aérienne Korean Air a officiellement annoncé le déploiement du service Internet par satellite Starlink sur ses vols. Selon ixbt.com, les passagers pourront désormais se connecter gratuitement au réseau mondial haut débit pendant le vol, et ce service sera proposé aux clients de toutes les classes de voyage. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Cette nouveauté permet, pour la première fois parmi les transporteurs traditionnels de la région Asie de l'Est, d'offrir à tous les passagers un accès Internet illimité à bord. Pendant leur voyage, les clients pourront regarder leurs vidéos en streaming préférées, jouer à des jeux en ligne et utiliser librement les sites web et services nécessaires sans interrompre leurs activités professionnelles.

Développement rapide de l'Internet par satellite dans l'aviation

Actuellement, le système Starlink est activement intégré non seulement dans la flotte de Korean Air, mais aussi dans celle d'autres grandes compagnies aériennes internationales. En particulier, United Airlines équipe ses Boeing 777-200 long-courriers avec ces terminaux modernes. Le transporteur s'est fixé pour objectif de porter le nombre d'appareils connectés à plus d'un millier d'ici fin 2026.

Des processus similaires sont également observés en Europe. Austrian Airlines a commencé à utiliser le système Starlink sur ses appareils Airbus A320neo. La compagnie prévoit d'équiper entièrement 20 avions avec ces équipements Internet d'ici la fin de la saison hivernale 2026/2027.

Avantages pour les passagers

Cependant, les experts rappellent que pour l'instant, seuls les passagers voyageant à bord d'appareils équipés des terminaux modernes correspondants peuvent utiliser ce service. La couverture de tous les avions se fait progressivement.

Par exemple, Starlink commence également à apparaître sur les vols de Southwest Airlines. Sur certains appareils, la connexion par satellite fonctionne déjà avec succès. Afin d'améliorer le confort des passagers, une fonction spéciale a été intégrée aux applications aéronautiques, permettant de vérifier avant le vol si l'avion porte le label « WiFi Powered by Starlink ».

Ces innovations technologiques devraient améliorer radicalement les conditions de travail à distance et de divertissement pour les passagers du transport aérien, propulsant la qualité de la connectivité dans le ciel vers un nouveau niveau.