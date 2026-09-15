Le design et les principales nouveautés du Xiaomi 18 Pro officiellement dévoilés

Xiaomi a officiellement annoncé son prochain appareil phare, le smartphone Xiaomi 18 Pro, et a révélé les premiers détails sur cette nouvelle génération. Cette présentation suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie, car cette série devrait être l'une des plus grandes mises à jour de l'histoire de l'entreprise. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, le Xiaomi 18 Pro conservera son concept de design familier et populaire, notamment le grand écran secondaire situé sur le panneau arrière. Cette solution permet aux utilisateurs de contrôler plus facilement les prises de vue de haute qualité en utilisant l'appareil photo principal.

Subtils changements de design

Selon le célèbre insider Digital Chat Station, le fabricant conservera l'aspect familier avec un triple appareil photo principal équipé d'optiques Leica. Cependant, par rapport au modèle précédent, les ingénieurs ont apporté un certain nombre de changements notables aux éléments du boîtier et de l'écran.

Notamment, le cadre entourant l'écran secondaire au dos du smartphone a été légèrement affiné. Cela confère une qualité de construction et d'assemblage plus moderne, tout en élargissant visuellement la zone d'utilisation.

Nouveaux éléments de contrôle

Les changements sur la face avant du smartphone n'ont pas été négligés. En particulier, la découpe destinée à la caméra frontale intégrée à l'écran a été légèrement réduite et redessinée, ce qui permet une utilisation plus efficace de l'espace d'affichage.

Une autre nouveauté importante serait l'apparition d'un bouton physique supplémentaire sur le boîtier. Bien que la fonction exacte et les tâches de ce bouton soient encore gardées secrètes, il devrait rendre le contrôle de l'appareil plus pratique.

Xiaomi a annoncé qu'elle révélerait de nombreux autres détails sur son nouveau fleuron au cours de cette semaine. Cette présentation et ses capacités techniques sont au centre de l'attention des passionnés de gadgets du monde entier.