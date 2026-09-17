Comment les caméras uniques du smartphone Oppo Find X10 Pro Max prennent-elles des photos

Oppo a dévoilé les capacités uniques de caméra de son futur fleuron, le Find X10 Pro Max. Selon ixbt.com, cet appareil se prépare à arriver sur le marché en tant que premier smartphone au monde équipé de trois capteurs de 200 MP simultanément. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La présentation officielle de la nouvelle série est prévue pour le 22 septembre de cette année, et avant cela, le fabricant a publié les premiers échantillons de photos pris avec l'appareil. Des clichés pris par le modèle Find X10 Pro, plus simple et doté de deux capteurs de 200 MP, ont également été présentés.

Technologies avancées et capacités optiques

Le nouveau système de traitement d'image du smartphone comprend la caméra Lumo, l'objectif Danxia de deuxième génération et un flash mis à jour. Le capteur principal de 200 MP, créé en collaboration avec Hasselblad, est enrichi de la technologie DeepPix, conçue pour capturer avec succès des scènes nocturnes complexes et des paysages à fort contraste avec une large plage dynamique.

De plus, la caméra ultra grand-angle de 200 MP de l'appareil permet d'utiliser toute la plage de focales lors de l'enregistrement vidéo. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les amateurs de vidéographie mobile.

Vidéo de niveau professionnel et fonctionnalités supplémentaires

Oppo souligne que le Find X10 Pro Max deviendra le premier smartphone de l'histoire à permettre l'enregistrement vidéo en format 8K Log sur toute la plage de focales. Cela offre aux opérateurs professionnels et aux créateurs de contenu une haute résolution et une grande liberté d'édition.

En outre, le nouveau fleuron prend en charge le mode OpenGate ainsi que l'application professionnelle Blackmagic Camera. Cette application élargit considérablement les possibilités de réglages manuels, permettant aux utilisateurs de contrôler totalement le processus de tournage vidéo.

Les experts du marché technologique attendent avec grand intérêt la présentation de ce modèle, car l'intégration de trois caméras de 200 MP dans un seul boîtier devrait marquer une étape importante dans le domaine de la photographie mobile. Les autres spécifications techniques et les prix seront entièrement révélés lors de la cérémonie officielle du 22 septembre.