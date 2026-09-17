Huawei lance son nouveau processeur IA en avance pour concurrencer Nvidia

Le géant technologique chinois Huawei a avancé la date de lancement de sa nouvelle génération de processeurs IA, l'Ascend 960DT, au premier trimestre 2027. Selon TechCrunch, cette annonce a été faite par un représentant de l'entreprise lors de la conférence Huawei Connect jeudi. Initialement, le lancement était prévu pour le troisième trimestre 2027. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon le porte-parole de Huawei, les nouvelles puces Ascend 960 sont prêtes bien plus tôt que prévu et doublent leurs capacités chaque année. Ce calendrier mis à jour a été officiellement annoncé par le président par intérim de l'entreprise, David Wang, lors de la conférence. Cette déclaration coïncide avec la date prévue de la rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping à Washington.

Peerium Computing Architecture et supercalculateurs massifs

Actuellement, Huawei travaille à l'intégration de centaines de milliers, voire à terme de millions de puces IA, dans un immense réseau informatique unifié. Le géant technologique chinois appelle cette approche Peerium Computing Architecture. Le système repose sur la technologie UnifiedBus, qui connecte les processeurs à la mémoire, au stockage et aux équipements réseau.

Le président de Huawei, Eric Xu, a souligné que l'entreprise utilise précisément la nouvelle architecture Peerium pour créer des systèmes d'IA plus vastes, destinés à la fois à l'entraînement et au traitement des données. L'Atlas 950 SuperPoD et le SuperCluster, basés sur cette architecture, sont les premiers systèmes de l'entreprise, un seul Atlas 950 SuperCluster pouvant interconnecter jusqu'à 256 cartes accélératrices.

Analystes industriels et contexte des restrictions internationales

Cependant, la réduction du délai de lancement a soulevé des questions sur l'échelle des systèmes Huawei. L'analyste technologique renommé Rui Ma a écrit sur la plateforme X qu'alors que l'entreprise avait précédemment annoncé que le système Atlas 960 SuperPoD contiendrait 15 488 puces Ascend 960, la dernière annonce mentionne un système de 4 096 puces. Selon l'analyste, bien que la puce elle-même soit prête très tôt, le système SuperPoD présenté est plus petit que prévu.

Il est notoire que malgré les restrictions américaines sur l'accès de la Chine aux technologies avancées de semi-conducteurs, Huawei poursuit résolument ses plans en matière de puces. Comme le souligne Rui Ma, à une époque où la sécurité et l'autosuffisance sont prioritaires, il est peu probable que de telles restrictions stoppent les progrès de la Chine dans le domaine des semi-conducteurs.

Selon le Financial Times, Eric Xu a insisté sur le fait que la Chine doit développer rapidement ses technologies d'IA pour rattraper les États-Unis, et que les entreprises du pays doivent avancer pour mieux comprendre les risques posés par des systèmes d'IA plus puissants.