Starlink Mobile obtient une licence de communication internationale

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a accordé à SpaceX la licence internationale Section 214 pour son projet Starlink Mobile. Ce document crucial autorise l'entreprise à opérer en tant qu'opérateur de télécommunications pour le transfert de trafic entre les États-Unis et des destinations étrangères, établissant ainsi une base juridique pour l'expansion mondiale du service. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, les autorisations précédentes permettaient uniquement à SpaceX de développer les services Starlink Mobile sur le territoire des États-Unis. Pour fournir des services transfrontaliers, une approbation spécifique de la FCC était requise. Désormais, les restrictions officielles sur le routage du trafic international ont été levées.

Un pas vers le statut d'opérateur mondial

Il convient de noter que la licence Section 214 est le mécanisme standard du régulateur américain destiné aux entreprises souhaitant fournir des services de télécommunications internationaux. L'obtention de cette licence ne signifie pas le lancement commercial immédiat du service dans d'autres pays, mais constitue une condition réglementaire nécessaire pour les expansions futures.

Auparavant, des rapports indiquaient que SpaceX avait l'intention de faire passer Starlink Mobile du statut de simple Internet par satellite à celui d'opérateur mobile à part entière. L'entreprise prend des mesures dans ce sens et élargit progressivement ses capacités.

Avis des experts et partenaires

Parallèlement, des représentants de T-Mobile, l'un des principaux partenaires du marché des télécommunications, soulignent que la communication par satellite ne pourra pas remplacer totalement les tours terrestres dans les zones densément peuplées. Selon eux, cette technologie servira d'outil complémentaire aux réseaux terrestres.

Les experts citent comme raisons la bande passante limitée et les difficultés de propagation du signal à l'intérieur des bâtiments. Néanmoins, l'obtention de la licence internationale ouvre sans aucun doute de nouvelles opportunités pour SpaceX sur le marché mondial.