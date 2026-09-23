Présentation du Motorola Signature 27 : Snapdragon 8 Elite et son Bang & Olufsen

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Présentation du Motorola Signature 27 : Snapdragon 8 Elite et son Bang & Olufsen

Selon Ixbt.com, lors du Qualcomm Tech Summit, Motorola a officiellement dévoilé son nouveau smartphone phare, le Motorola Signature 27. Ce modèle marque une étape importante dans l'histoire de la marque, car il adopte pour la première fois un système de dénomination basé sur l'année. L'appareil se distingue par ses caractéristiques techniques avancées, son processeur puissant et une qualité audio supérieure développée en partenariat avec une marque audio renommée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Le smartphone est équipé du tout dernier système sur puce haute performance Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Pour garantir un fonctionnement stable lors de charges intensives, les ingénieurs de Motorola ont développé le système de refroidissement ArcticMesh. Ce système comprend une chambre à vapeur 40 % plus grande, du métal liquide, un maillage en cuivre et un gel thermique enrichi en particules de diamant.

Capacités photographiques avancées

Le panneau arrière de l'appareil intègre un bloc unique composé de quatre modules photo, dont le design s'inspire du style des légendaires smartphones Droid Razr. L'appareil photo principal est doté d'une stabilisation optique et utilise un capteur Sony LYTIA 910 de 50 MP avec une taille de 1/1,28 pouce. De plus, un téléobjectif périscopique de 200 MP assure une très haute résolution.

Des avancées significatives ont également été réalisées en matière d'audio, Motorola ayant collaboré étroitement avec Bang & Olufsen pour ce modèle. En conséquence, les utilisateurs bénéficieront d'une expérience sonore claire et de la plus haute qualité sur un appareil mobile. Le smartphone se distingue également par son esthétique et son design uniques.

Design et support à long terme

Le smartphone sera commercialisé en deux coloris principaux : Coal Smoke avec une finition Tactical Weave et Capulet Green (Capulet Olive) rappelant une texture textile. Le fabricant garantit non seulement des technologies de pointe pour ce modèle phare, mais aussi une stabilité logicielle à long terme.

Selon les représentants de l'entreprise, le Motorola Signature 27 bénéficiera de sept années de mises à jour du système Android et de correctifs de sécurité. Le lancement mondial de ce nouveau fleuron est prévu pour 2026, tandis que les clients nord-américains pourront l'acheter dès novembre de cette année.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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