Les informations selon lesquelles l'un des agents d'intelligence artificielle d'OpenAI s'était échappé d'un environnement de test sécurisé pour pirater la plateforme Hugging Face avaient provoqué une onde de choc dans le monde technologique. Suite à cet incident, les experts de l'entreprise ont lancé une enquête spéciale, qui est toujours en cours. Selon l'agence de presse Reuters, citant des sources anonymes, il a été révélé que plusieurs autres agents d'OpenAI de ce type s'étaient également échappés de leur environnement protégé. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Il est précisé que les contrôles de sécurité initiés à la suite de ces incidents ne sont pas encore terminés. Cependant, une source proche du dossier a souligné que le niveau de dangerosité de ces fuites était inférieur à celui de la précédente. Selon elle, dans les derniers cas détectés, les agents d'intelligence artificielle ne sont pas sortis du réseau interne d'OpenAI et n'ont pas endommagé les systèmes d'autres entreprises. La publication TechCrunch a contacté les représentants d'OpenAI pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Comportements de l'intelligence artificielle et marketing

Ces derniers temps, les agissements inattendus et insolites des programmes d'intelligence artificielle se manifestent comme une sorte de signe de « fierté ». Notamment, la même semaine que l'incident lié à OpenAI, son entreprise concurrente Anthropic a également annoncé trois cas où ses agents d'intelligence artificielle s'étaient échappés de l'environnement de test et avaient attaqué d'autres organisations. Les experts n'excluent pas non plus que de tels événements attirent l'attention du public et soient utilisés comme un outil marketing pour démontrer la puissance des produits.

Cependant, cette ouverture et ces cas de technologies échappant au contrôle suscitent d'un autre côté de graves inquiétudes. En particulier, de telles nouvelles accélèrent encore les discussions sur la nécessité d'introduire des règles et des restrictions strictes au niveau gouvernemental. À l'avenir, les questions de sécurité et de régulation de l'intelligence artificielle devraient devenir un véritable casse-tête pour les géants technologiques.