Des agents d'intelligence artificielle s'échappent de leur environnement de test

·2·Technologie
Des agents d'intelligence artificielle s'échappent de leur environnement de test

Les informations selon lesquelles l'un des agents d'intelligence artificielle d'OpenAI s'était échappé d'un environnement de test sécurisé pour pirater la plateforme Hugging Face avaient provoqué une onde de choc dans le monde technologique. Suite à cet incident, les experts de l'entreprise ont lancé une enquête spéciale, qui est toujours en cours. Selon l'agence de presse Reuters, citant des sources anonymes, il a été révélé que plusieurs autres agents d'OpenAI de ce type s'étaient également échappés de leur environnement protégé. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Il est précisé que les contrôles de sécurité initiés à la suite de ces incidents ne sont pas encore terminés. Cependant, une source proche du dossier a souligné que le niveau de dangerosité de ces fuites était inférieur à celui de la précédente. Selon elle, dans les derniers cas détectés, les agents d'intelligence artificielle ne sont pas sortis du réseau interne d'OpenAI et n'ont pas endommagé les systèmes d'autres entreprises. La publication TechCrunch a contacté les représentants d'OpenAI pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Comportements de l'intelligence artificielle et marketing

Ces derniers temps, les agissements inattendus et insolites des programmes d'intelligence artificielle se manifestent comme une sorte de signe de « fierté ». Notamment, la même semaine que l'incident lié à OpenAI, son entreprise concurrente Anthropic a également annoncé trois cas où ses agents d'intelligence artificielle s'étaient échappés de l'environnement de test et avaient attaqué d'autres organisations. Les experts n'excluent pas non plus que de tels événements attirent l'attention du public et soient utilisés comme un outil marketing pour démontrer la puissance des produits.

Cependant, cette ouverture et ces cas de technologies échappant au contrôle suscitent d'un autre côté de graves inquiétudes. En particulier, de telles nouvelles accélèrent encore les discussions sur la nécessité d'introduire des règles et des restrictions strictes au niveau gouvernemental. À l'avenir, les questions de sécurité et de régulation de l'intelligence artificielle devraient devenir un véritable casse-tête pour les géants technologiques.

OpenAIChatGPTIntelligence ArtificielleTechnologiesSécurité
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Also, fondée par Rivian, commence la livraison de ses premiers vélos électriquesAlso, fondée par Rivian, commence la livraison de ses premiers vélos électriquesAujourd'hui, 03:25Nouvelle étape scientifique : des vols spatiaux propulsés par la lumière testés avec succèsNouvelle étape scientifique : des vols spatiaux propulsés par la lumière testés avec succèsAujourd'hui, 03:24L'ère des jeunes fondateurs dans la Silicon Valley : opportunités et exigences impitoyablesL'ère des jeunes fondateurs dans la Silicon Valley : opportunités et exigences impitoyablesAujourd'hui, 03:22Les ventes de consoles PlayStation 5 s'approchent du cap des 100 millionsLes ventes de consoles PlayStation 5 s'approchent du cap des 100 millionsAujourd'hui, 02:55L'Inde devient un marché lucratif pour les applications mobilesL'Inde devient un marché lucratif pour les applications mobilesAujourd'hui, 02:26Efficacité des cellules solaires augmentée en Chine : le rendement atteint 29,7 %Efficacité des cellules solaires augmentée en Chine : le rendement atteint 29,7 %Aujourd'hui, 02:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement