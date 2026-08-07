OpenAI travaille sur un nouveau gadget basé sur l’intelligence artificielle

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OpenAI travaille sur un nouveau gadget basé sur l’intelligence artificielle

OpenAI, l’une des entreprises leaders dans le domaine de l’intelligence artificielle, travaille activement à la création de son tout premier appareil matériel. Selon Bloomberg, le prix estimé de cette mystérieuse enceinte intelligente, qui intégrera les capacités de ChatGPT, devrait se situer entre 300 et 400 dollars américains. L’appareil est conçu pour intégrer encore plus profondément l’intelligence artificielle dans la vie quotidienne des utilisateurs. TechCrunch.com rapporte cette information.

Le design original et le prix du gadget

Selon des sources, le nouvel appareil adoptera une forme de « beignet », permettant aux utilisateurs de le déplacer facilement partout dans leur maison, que ce soit sur une table de chevet ou un plan de travail dans la cuisine. Fabriqué en métal de haute qualité, le gadget devrait avoir une apparence « premium » distinctive. Le fait que l’appareil puisse également comporter des pièces mobiles a aussi attiré l’attention des spécialistes.

Concernant sa politique tarifaire, son prix de 300 à 400 dollars le rendra plus cher que les enceintes intelligentes classiques. À titre de comparaison, les appareils similaires d’Amazon destinés à la maison sont vendus entre 40 et 240 dollars. La réception de ce nouveau produit par le marché et sa capacité à être compétitif restent donc incertaines.

La collaboration avec des designers célèbres et les perspectives du marché

Le projet de création de cet appareil est mené en collaboration avec le studio LoveFrom, fondé par l’ancien designer en chef d’Apple, Jony Ive, plus précisément par le célèbre designer Jony Ive. Selon Bloomberg, cet appareil innovant devrait être commercialisé en 2027. Cependant, d’un point de vue historique, le marché des enceintes intelligentes n’a pas toujours été très rentable, et il pourrait être difficile pour les nouveaux acteurs d’y entrer.

Les tentatives d’OpenAI pour se lancer sur le marché du matériel s’accompagnent de certaines difficultés et controverses. Notamment, Apple, actuellement considéré comme le leader du marché des appareils, a porté plainte contre le laboratoire d’intelligence artificielle, l’accusant d’avoir dérobé des secrets commerciaux. De son côté, OpenAI rejette ces accusations et affirme n’avoir commis aucune infraction.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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