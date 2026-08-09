OpenAI rachète la startup NextSlide spécialisée dans la création de présentations

Le géant de l’intelligence artificielle OpenAI a intégré à ses équipes la startup NextSlide, spécialisée dans la création de présentations et de communications visuelles. À la suite de cette acquisition, l’équipe de la startup commencera à travailler directement sur le projet ChatGPT. Cette information, rapportée par Techcrunch.com, rapporte .

Selon ixbt.com, cet accord a été annoncé au public un peu plus tard, alors que le processus d’acquisition de l’entreprise avait en réalité eu lieu au début de cette année. Les deux parties ont toutefois préféré garder confidentiels les conditions financières et les détails de la transaction.

Une étape vers une communication visuelle plus accessible

Dans un message publié sur le site officiel de l’entreprise, le fondateur de NextSlide, Ahmad Beshry, a mis en avant les capacités de son produit. Selon lui, la startup pouvait transformer des requêtes textuelles, des notes, divers documents ou des travaux de recherche en présentations élégantes, prêtes à l’emploi et modifiables.

L’objectif principal du projet était de rendre la communication visuelle plus accessible à tous et d’aider les utilisateurs à transmettre clairement leurs idées. Ahmad Beshry a souligné qu’en s’associant à OpenAI, ils poursuivraient cette noble mission et créeraient des produits d’intelligence artificielle capables d’aider les utilisateurs à transformer leurs idées en travaux pertinents.

Une équipe expérimentée et des projets pour l’avenir

À titre d’information, le fondateur de NextSlide, Ahmad Beshry, avait auparavant créé Caper AI, une startup développant des paniers intelligents et des systèmes d’achat sans caisse. Ce projet avait été racheté avec succès par Instacart en 2021.

L’intégration de l’équipe de NextSlide par OpenAI contribuera à étendre davantage les capacités de ChatGPT. À l’avenir, les utilisateurs devraient pouvoir s’appuyer sur l’intelligence artificielle pour créer rapidement et efficacement non seulement des textes et du code, mais aussi des présentations de niveau professionnel.