Découverte révolutionnaire dans l'espace : la première exoplanète rocheuse potentiellement habitable a été trouvée

Une équipe internationale d'astronomes a détecté pour la première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale une atmosphère sur une exoplanète rocheuse située dans la « zone habitable » de son étoile. Cette « super-Terre », nommée LHS 1140b, possède une structure similaire à celle de la Terre et se trouve à 48 années-lumière du système solaire. Jusqu'à présent, la Terre était le seul corps céleste rocheux connu possédant une enveloppe gazeuse. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La planète LHS 1140b orbite autour d'une ancienne naine rouge âgée de plus de 3 milliards d'années. Le modèle d'évolution atmosphérique développé par l'auteur principal de l'étude, Collin Cherubim, avait prédit la présence d'une enveloppe d'hélium sur de telles planètes. Les observations spectroscopiques réalisées à l'aide du télescope optique Magellan « Clay » ont confirmé cette théorie en pratique et ont révélé la présence d'une vaste enveloppe gazeuse autour de la planète.

Caractéristiques uniques de la super-Terre et bouclier d'hélium

LHS 1140b impressionne par ses dimensions : son rayon est 1,73 fois plus grand que celui de la Terre et sa masse est 5,6 fois supérieure. Ces paramètres signifient que la gravité sur la planète est presque deux fois plus forte que sur Terre. La planète est en rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle présente toujours la même face à son étoile, avec des hémisphères diurne et nocturne permanents. Une année sur cette planète ne dure que 24,7 jours.

Les scientifiques ont découvert que les couches supérieures de l'atmosphère de la planète sont dépourvues d'hydrogène et composées principalement d'hélium. Sous l'effet d'un rayonnement intense, l'hydrogène léger s'est échappé dans l'espace, mais la couche d'hélium a été préservée. Ce « bouclier d'hélium » crée les conditions nécessaires à l'accumulation d'éléments plus lourds — carbone, azote et oxygène — dans les couches inférieures de la planète. Selon Ixbt.com, la température sur la planète est d'environ -47 degrés, ce qui favorise la condensation de la vapeur d'eau et la rétention de l'atmosphère.

Potentiel de vie et recherches futures

L'aspect le plus intéressant est que LHS 1140b pourrait contenir entre 9 % et 19 % de sa masse sous forme d'eau. Pour l'instant, les scientifiques ne peuvent pas dire avec certitude si la surface de la planète est rocheuse ou si elle est entièrement recouverte d'un océan. Cependant, la probabilité que de la vapeur d'eau et de l'oxygène, essentiels à la vie, s'accumulent dans les couches inférieures de l'atmosphère est jugée très élevée.

Cette découverte confirme également la théorie de la « ligne de rivage cosmique ». Selon cette théorie, la capacité d'une planète à conserver son atmosphère dépend de la quantité de rayonnement qu'elle reçoit de son étoile. Par exemple, la planète LHS 1140c, située dans le même système, a complètement perdu son atmosphère car elle est trop proche de son étoile et reçoit 5 fois plus de rayonnement.

La combinaison des nouvelles données avec les archives des télescopes spatiaux James Webb et Hubble ouvre une nouvelle ère dans l'étude d'autres mondes où la vie pourrait exister. Le système LHS 1140b est désormais devenu l'un des objets principaux pour la recherche de signes de vie en dehors du système solaire.