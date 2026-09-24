Des astronomes confirment la découverte de la plus jeune exoplanète de l'histoire

Un groupe international d'astronomes a officiellement confirmé l'existence de la plus jeune exoplanète de l'histoire de la science. Situé à environ 454 années-lumière de la Terre, dans une région de formation stellaire de la constellation d'Ophiuchus, ce corps céleste a été baptisé Elias 2-24b. Selon Ixbt.com, cette exoplanète est âgée de moins d'un million d'années et continue d'accumuler de la masse en collectant de la matière à partir du disque protoplanétaire entourant son étoile. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

L'étoile Elias 2-24, avec sa jeune planète, forme un système qui, à l'échelle cosmique, vient à peine de sortir de sa « petite enfance ». Jusqu'à présent, les objets des systèmes PDS 70 et WISPIT 2 étaient considérés comme les plus jeunes protoplanètes, avec un âge d'environ 5 millions d'années. Cette nouvelle découverte oblige les scientifiques à reconsidérer les modèles existants.

Modèles scientifiques et histoire de la découverte

Comme le souligne Lucas Cieza, professeur à l'Institut d'études astrophysiques du Chili, les modèles précédents de formation planétaire peinaient déjà à expliquer les anciens détenteurs du record. Elias 2-24b démontre clairement que même les théories les plus avancées manquent de processus cruciaux. L'histoire de la découverte de cet objet unique est le fruit d'une décennie de recherches acharnées.

Il y a dix ans, le radiotélescope ALMA avait détecté un étroit vide dans le disque protoplanétaire, un signe important indiquant la formation d'un corps céleste massif à l'intérieur. Plus tard, grâce au Very Large Telescope, un objet sombre a été identifié à l'intérieur de cette brèche. L'image décisive a été obtenue à l'aide du coronographe de l'observatoire Keck sur le Mauna Kea ; un instrument spécial a bloqué la lumière de l'étoile, permettant d'observer directement la planète.

Perspectives de recherches futures

Selon les premières estimations des astronomes basées sur les modèles de luminosité et d'évolution planétaire, la masse d'Elias 2-24b représente entre 1,9 et 4 fois celle de Jupiter. La correspondance entre le vide dans le disque et l'anneau de poussière brillant soutient l'hypothèse de la formation rapide des géantes gazeuses par accrétion autour d'un noyau solide.

Andrea Bernardi, l'un des auteurs de l'étude, a souligné que de telles découvertes deviendraient plus faciles à l'avenir. Selon lui, Elias 2-24b se situe à la limite des capacités des télescopes actuels, mais de nouveaux télescopes spatiaux comme le Nancy Grace Roman faciliteront considérablement le processus de découverte. Les experts concluent que la découverte de cette exoplanète très jeune marque un tournant majeur dans l'évaluation du temps de formation des planètes et des processus au sein des jeunes disques.