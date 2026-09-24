Des astronomes confirment la découverte de la plus jeune exoplanète de l'histoire

·2·Technologie
Des astronomes confirment la découverte de la plus jeune exoplanète de l'histoire

Un groupe international d'astronomes a officiellement confirmé l'existence de la plus jeune exoplanète de l'histoire de la science. Situé à environ 454 années-lumière de la Terre, dans une région de formation stellaire de la constellation d'Ophiuchus, ce corps céleste a été baptisé Elias 2-24b. Selon Ixbt.com, cette exoplanète est âgée de moins d'un million d'années et continue d'accumuler de la masse en collectant de la matière à partir du disque protoplanétaire entourant son étoile. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

L'étoile Elias 2-24, avec sa jeune planète, forme un système qui, à l'échelle cosmique, vient à peine de sortir de sa « petite enfance ». Jusqu'à présent, les objets des systèmes PDS 70 et WISPIT 2 étaient considérés comme les plus jeunes protoplanètes, avec un âge d'environ 5 millions d'années. Cette nouvelle découverte oblige les scientifiques à reconsidérer les modèles existants.

Modèles scientifiques et histoire de la découverte

Comme le souligne Lucas Cieza, professeur à l'Institut d'études astrophysiques du Chili, les modèles précédents de formation planétaire peinaient déjà à expliquer les anciens détenteurs du record. Elias 2-24b démontre clairement que même les théories les plus avancées manquent de processus cruciaux. L'histoire de la découverte de cet objet unique est le fruit d'une décennie de recherches acharnées.

Il y a dix ans, le radiotélescope ALMA avait détecté un étroit vide dans le disque protoplanétaire, un signe important indiquant la formation d'un corps céleste massif à l'intérieur. Plus tard, grâce au Very Large Telescope, un objet sombre a été identifié à l'intérieur de cette brèche. L'image décisive a été obtenue à l'aide du coronographe de l'observatoire Keck sur le Mauna Kea ; un instrument spécial a bloqué la lumière de l'étoile, permettant d'observer directement la planète.

Perspectives de recherches futures

Selon les premières estimations des astronomes basées sur les modèles de luminosité et d'évolution planétaire, la masse d'Elias 2-24b représente entre 1,9 et 4 fois celle de Jupiter. La correspondance entre le vide dans le disque et l'anneau de poussière brillant soutient l'hypothèse de la formation rapide des géantes gazeuses par accrétion autour d'un noyau solide.

Andrea Bernardi, l'un des auteurs de l'étude, a souligné que de telles découvertes deviendraient plus faciles à l'avenir. Selon lui, Elias 2-24b se situe à la limite des capacités des télescopes actuels, mais de nouveaux télescopes spatiaux comme le Nancy Grace Roman faciliteront considérablement le processus de découverte. Les experts concluent que la découverte de cette exoplanète très jeune marque un tournant majeur dans l'évaluation du temps de formation des planètes et des processus au sein des jeunes disques.

ExoplanèteAstronomieEspaceUniversScience
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestreDes scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre17 juillet 02:51Le télescope James Webb a étudié la météo de l'objet naine brune le plus froidLe télescope James Webb a étudié la météo de l'objet naine brune le plus froid20 septembre 05:55Un astronome amateur de Crimée découvre un nouvel astéroïde de 100 mètres de diamètreUn astronome amateur de Crimée découvre un nouvel astéroïde de 100 mètres de diamètre7 septembre 16:22La NASA lance une nouvelle antenne de communication de 34 mètres en CalifornieLa NASA lance une nouvelle antenne de communication de 34 mètres en Californie7 septembre 04:29La NASA modifie pour la première fois en 60 ans ses règles de protection planétaire pour MarsLa NASA modifie pour la première fois en 60 ans ses règles de protection planétaire pour Mars1 septembre 16:59Des scientifiques découvrent une planète inhabituelle aux nuages de sel à 54 années-lumière de la TerreDes scientifiques découvrent une planète inhabituelle aux nuages de sel à 54 années-lumière de la Terre18 juin 22:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra