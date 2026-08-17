Xiaomi présente le nouvel aquarium Mijia Smart Fish Tank 2 Pro

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Xiaomi présente le nouvel aquarium Mijia Smart Fish Tank 2 Pro

Xiaomi enrichit son écosystème de maison intelligente avec un nouvel appareil : l’aquarium Mijia Smart Fish Tank 2 Pro, conçu pour faciliter l’élevage des poissons. Selon Ixbt.com, ce gadget s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent s’occuper de poissons chez eux, mais qui manquent de temps pour un entretien régulier et complexe. Il intègre des systèmes de purification de l’eau, d’alimentation automatique et de contrôle de la température. Ce lancement est rapporté par Ixbt.com.

L’une des principales nouveautés est le système avancé de circulation de l’eau. Le flux traverse plusieurs éléments filtrants et est progressivement débarrassé des impuretés. Le filtre biologique dispose d’un canal en forme de U, qui prolonge le contact de l’eau avec les bactéries bénéfiques, tandis que les filtres multicouches retiennent efficacement les restes de nourriture et les déchets.

Fonctionnalités techniques et contrôle intelligent

L’aquarium est équipé d’une pompe fiable à moteur sans balais et d’un port d’extension intelligent d’une puissance de 5 watts, destiné à connecter des accessoires supplémentaires, comme une lampe ultraviolette ou un chauffage. L’écran LCD couleur de 1,47 pouce intégré au boîtier affiche la température de l’eau, l’état des équipements et les alertes importantes.

Le distributeur automatique de nourriture prend en charge le fonctionnement manuel et le mode intelligent. Grâce à l’application Mi Home, les utilisateurs peuvent nourrir les poissons à distance, régler le fonctionnement de la pompe et surveiller en permanence les paramètres de l’eau. Le système peut également être contrôlé par l’assistant vocal Xiao Ai et éteint automatiquement les équipements lorsque le couvercle est ouvert.

Durabilité et politique tarifaire

La conception de l’appareil accorde également une attention particulière à la sécurité et au confort. L’aquarium est fabriqué en verre transparent de haute qualité et protège les poissons contre les sauts hors du réservoir. Il dispose aussi d’un système de ventilation qui empêche la condensation sur les parois en verre. En cas de coupure de courant, l’appareil peut également fonctionner grâce à une batterie externe USB.

Sur le marché chinois, le Xiaomi Mijia Smart Fish Tank 2 Pro est proposé à 599 yuans pendant la période de précommande. Les ventes de ce produit via une plateforme de financement participatif devraient débuter le 24 août de cette année.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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