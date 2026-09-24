Xiaomi présente sa nouvelle série de grands téléviseurs dotés de la technologie RGB-Mini LED

Xiaomi a franchi une étape importante sur le marché des technologies d'affichage en dévoilant sa série de téléviseurs S Pro RGB 2027, les premiers équipés d'un système de rétroéclairage RGB-Mini LED. Selon ixbt.com, cette gamme attire l'attention par ses capacités avancées et sa politique tarifaire, notamment le modèle géant de 98 pouces, dont le prix en Chine est de 1715 dollars après subventions gouvernementales, suscitant un vif intérêt dans l'industrie. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

La nouvelle gamme se compose de quatre modèles principaux, proposant aux acheteurs des diagonales d'écran de 65, 75, 85 et 98 pouces. En tenant compte des subventions gouvernementales en vigueur sur le marché chinois, les prix de ces écrans commencent respectivement à 760, 890, 1115 et 1715 dollars. Il s'agit de l'une des offres les plus compétitives du marché pour des panneaux de si grande taille dotés d'une telle technologie.

Technologie RGB-Mini LED et qualité d'image

La principale différence entre les modèles S Pro RGB 2027 et les appareils Mini LED traditionnels réside dans la structure du système d'éclairage. Au lieu des diodes électroluminescentes à points quantiques bleus classiques, Xiaomi a utilisé des LED rouges, vertes et bleues contrôlées individuellement. Cette approche a permis d'éliminer l'étape de conversion lumineuse supplémentaire et d'augmenter considérablement la précision du rendu des couleurs.

Fonctionnant en harmonie avec la technologie Master Picture Engine 3.0, les téléviseurs couvrent 100 % de l'espace colorimétrique BT.2020. La luminosité maximale des écrans atteint 5000 nit. Le nombre de zones de gradation locale varie selon la diagonale : 2160 zones pour la version 65 pouces, 2880 pour la 75 pouces, 3744 pour la 85 pouces et jusqu'à 4860 zones pour le modèle phare de 98 pouces, ce qui réduit les flous autour des objets lumineux.

Performances et fonctionnalités supplémentaires

L'appareil prend en charge la résolution 4K et affiche un taux de rafraîchissement de 180 Hz. En mode jeu spécial, il est possible d'augmenter la fréquence jusqu'à 360 Hz en réduisant la résolution. De plus, le téléviseur dispose d'un radar à ondes millimétriques capable de détecter l'angle de vision du spectateur pour corriger automatiquement les distorsions chromatiques en temps réel.

Les téléviseurs sont équipés d'un processeur quadricœur Cortex-A73, de 4 GB de RAM et de 64 GB de stockage interne. Le système d'exploitation HyperOS 4 est utilisé, assurant une intégration complète avec l'écosystème de maison intelligente de Xiaomi. Le boîtier en métal a une épaisseur de 49,7 mm et ne dépasse que de 5 mm lorsqu'il est fixé au mur, tandis que le système audio est confié au format Harman 2.1.2.