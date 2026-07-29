Bételgeuse s'avère être une étoile binaire

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Bételgeuse s'avère être une étoile binaire

Des astronomes ont réussi pour la première fois à photographier le compagnon « invisible » de Bételgeuse, l'un des objets les plus brillants et les mieux étudiés du ciel nocturne. Une équipe internationale de chercheurs dirigée par le Dr Miguel Montargès de l'Observatoire de Paris a découvert une étoile binaire d'une masse équivalente à trois Soleils dans le système de la supergéante rouge. Cette découverte constitue une étape importante pour la communauté scientifique dans la compréhension de l'un des processus les plus mystérieux de l'univers. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Selon la publication ixbt.com, l'étude scientifique publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics fournit de nouvelles données sur Alpha Orionis, située à 724 années-lumière de notre Terre. Cette supergéante rouge a un âge d'environ 8 millions d'années, son rayon est 1400 fois plus grand que celui du Soleil et sa luminosité est 100 000 fois supérieure. L'étoile approche de la fin de son cycle de vie et brillera un jour en supernova, dégageant une lumière visible même en plein jour pendant plusieurs semaines.

Comment le nouveau compagnon a-t-il été découvert ?

Pour rechercher le partenaire inconnu, les spécialistes ont utilisé l'instrument SPHERE-ZIMPOL installé sur le Très Grand Télescope (VLT) de l'Observatoire austral européen. Initialement conçu pour la recherche d'exoplanètes, ce système d'optique adaptative extrême a permis d'obtenir des images à haut contraste. Les observations ont été menées les 3 et 6 décembre 2024, précisément au moment où l'éloignement visuel maximal du compagnon par rapport à l'étoile principale était prédit.

En conséquence, les scientifiques ont enregistré l'objet candidat Bételgeuse B avec une signification statistique de 6,1 sigmas. Ce corps est situé à une distance angulaire de 52,32 millisecondes d'arc de l'étoile principale, ce qui correspond à une distance de projection d'environ 8,8 unités astronomiques. Les analyses ont montré que Bételgeuse B est une étoile ordinaire de la séquence principale jeune, d'une masse comprise entre 2,6 et 3,1 masses solaires.

Importance scientifique et projets futurs

L'absence de détection de rayonnement ultraviolet, X ou H-alpha par les scientifiques confirme que cet objet n'est pas une protoétoile jeune et active. Le responsable de l'étude, le Dr Montargès, a noté avec satisfaction qu'il craignait un manque de sensibilité, mais que l'étoile s'est avérée plus grande que prévu et est apparue à leurs yeux. Cette découverte a percé le mystère de la variabilité à long terme liée à la structure de surface de la géante et au mouvement des satellites orbitaux affectant le vent stellaire.

Pour l'instant, il est souligné que la probabilité d'une coïncidence fortuite avec une étoile d'arrière-plan est nulle. Cependant, pour confirmer pleinement la liaison gravitationnelle du système, il sera nécessaire d'observer à nouveau le compagnon après la moitié de sa période orbitale, lorsqu'il passera du côté opposé de la supergéante.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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