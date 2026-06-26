Les astronomes de la NASA découvrent des planètes « barbe à papa » dans l'espace

Grâce aux recherches menées avec le télescope spatial TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA, deux des exoplanètes les plus insolites connues à ce jour ont été identifiées. Nommés TOI-791 b et TOI-791 c, ces objets stupéfient les scientifiques par leur taille immense et leur densité extrêmement faible. Il s'est avéré que leur densité est presque équivalente à celle de la « barbe à papa ». C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Ces planètes uniques orbitent autour de l'étoile TOI-791, similaire au Soleil. Ce système est situé à environ 1 113 années-lumière de la Terre. Les données initiales ont été obtenues via la méthode du transit, c'est-à-dire en enregistrant la baisse de luminosité lorsqu'une planète passe devant le disque stellaire. Les analyses ultérieures ont montré que les propriétés physiques de ces objets pourraient bouleverser nos conceptions de l'univers.

Des « ballons » de la taille de Jupiter

Selon ixbt.com, la planète TOI-791 b a presque la même taille que Jupiter, mais sa masse ne représente que 3 % de celle de la plus grande planète de notre système solaire. Le second objet, TOI-791 c, est même plus large que Jupiter en diamètre, mais sa masse n'est que de 5,9 % de celle de Jupiter. De tels indicateurs placent ces planètes parmi les objets les plus « ténus » de l' astronomie moderne.

Selon le centre de recherche NASA Ames, l'existence de tels objets contredit les modèles théoriques actuels sur la formation des planètes. Les scientifiques tentent actuellement d'expliquer comment des géantes gazeuses ayant une masse aussi faible peuvent retenir une atmosphère aussi vaste. Cette découverte prouve que les géantes gazeuses de l'univers peuvent être plus diversifiées que nous ne le pensions.

Liaison gravitationnelle et mouvement orbital

Les orbites des planètes sont également particulières : TOI-791 b complète sa révolution autour de son étoile en 139 jours, et TOI-791 c en 232 jours. L'identification de telles orbites longues est un processus complexe nécessitant une observation continue sur une longue période. Un autre aspect remarquable du système est que ces deux géantes exercent une forte influence gravitationnelle l'une sur l'autre.

George Dransfield, chercheur à l'Université d'Oxford, souligne que la découverte de deux planètes « ultra-molles » autour d'une seule étoile est un phénomène rare. Ce système sert de laboratoire unique pour étudier la migration et l'évolution des planètes. À l'avenir, l'analyse de la composition chimique de leurs atmosphères devrait permettre de tirer des conclusions plus précises sur leur origine.

Actuellement, les scientifiques réévaluent les limites de stabilité des géantes gazeuses grâce à ces objets étranges du système TOI-791. Cette découverte soulève de nouvelles questions non seulement pour l'astronomie, mais aussi sur la manifestation des lois générales de la physique dans l'environnement des exoplanètes.