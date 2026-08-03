Le flagship OnePlus 16 débarquera avec une batterie de 9000 mAh et un processeur ultra-puissant

Les premières informations majeures concernant le OnePlus 16, le futur flagship de la marque OnePlus qui occupe une place importante sur le marché des technologies mobiles, ont été révélées. Cet appareil devrait établir de nouveaux standards dans l'industrie mobile grâce à sa batterie de très grande capacité et ses caractéristiques techniques avancées. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, les détails concernant le futur flagship ont été fournis par le célèbre insider Debayan Roy. Étant donné que le spécialiste avait précédemment révélé correctement les paramètres d'une série d'appareils de la marque Xiaomi, ses informations de cette fois-ci ont suscité un grand intérêt parmi les passionnés de technologie.

Écran et performances

Selon les informations de l'insider, le nouveau OnePlus 16 sera équipé d'un écran OLED plat. L'écran prendra en charge une résolution de 1,5K et le taux de rafraîchissement devrait atteindre 185, voire 240 Hz. Il est également rapporté que l'épaisseur des bordures autour de l'écran sera inférieure à 1 millimètre.

Le processeur avancé Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro a été choisi comme principale force motrice de l'appareil. Cela garantira une vitesse élevée et un fonctionnement stable même dans les jeux les plus lourds et les applications gourmandes en ressources. De plus, un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons amélioré sera installé pour assurer la sécurité.

Batterie et vitesse de charge

L'un des aspects les plus remarquables du smartphone est sa batterie d'une capacité inhabituelle, qui atteint pas moins de 9000 mAh. Un tel indicateur est presque introuvable parmi les flagships d'aujourd'hui et permettra aux utilisateurs d'utiliser le gadget pendant plusieurs jours sans chargeur.

Pour une recharge rapide de l'appareil, des technologies de charge filaire de 100 W et sans fil de 50 W seront proposées. Cela permettra de recharger complètement même une batterie géante en un court laps de temps.

Capacités photo et protection du boîtier

En matière d'optique, OnePlus envisage deux options possibles. Selon la première version, l'appareil pourrait être équipé d'un module principal de 200 mégapixels, ainsi que d'un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et d'un capteur téléobjectif de 50 mégapixels. Dans la deuxième option, s'appuyant sur un capteur Sony de 50 mégapixels de 1/1,4 pouce, l'utilisation d'un module périscope de 200 mégapixels est également discutée. Pour la caméra frontale, un capteur de 32 mégapixels a été choisi.

La résistance de l'appareil aux impacts extérieurs est également à un niveau élevé, le boîtier bénéficiant de la toute dernière norme de protection contre la poussière et l'eau IP69. Cela permettra d'utiliser le smartphone en toute sécurité même dans des conditions extrêmes.