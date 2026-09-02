Le Red Magic 11S Pro+ sacré smartphone le plus puissant en août 2026

La célèbre plateforme AnTuTu a publié son nouveau classement des smartphones Android les plus performants pour le mois d'août 2026. Dans cette liste prestigieuse, le modèle Red Magic 11S Pro+, appartenant à la catégorie des appareils de gaming, a pris la tête. Il a établi un record absolu lors des tests, attirant l'attention des passionnés de technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Selon les données d'ixbt.com, ce modèle phare a réussi à atteindre un score impressionnant de 4 118 689 points sur le benchmark AnTuTu. Ce résultat exceptionnel est dû à une conception technique rigoureuse et à un matériel de pointe.

Matériel ultra-performant et caractéristiques d'écran

La particularité principale de l'appareil réside dans son « cœur ». Le Red Magic 11S Pro+ est équipé d'une version overclockée du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le super cœur de ce processeur fonctionne à une fréquence de 4,74 GHz, ce qui garantit une vitesse inégalée même lors des charges de travail les plus intenses.

Le design extérieur du smartphone se distingue également par son originalité. Les fabricants ont intégré un écran parfaitement plat, sans aucune encoche ni perforation. Cela garantit une expérience utilisateur immersive, sans aucune distraction lors des sessions de jeu ou du visionnage de vidéos.

Autonomie de la batterie et concurrence dans le classement

Les capacités énergétiques de l'appareil sont également impressionnantes. Le Red Magic 11S Pro+ est doté d'une batterie massive de 8000 mAh, prenant en charge la technologie de charge rapide de 80 W. Cela garantit une autonomie prolongée pour un smartphone aussi puissant.

Selon les résultats du classement, le modèle iQOO 15 Ultra, qui occupe la deuxième place, n'est qu'à 111 points du vainqueur, avec un score de 4 118 578 points. L'écart entre ces scores n'est que de 0,003 %, témoignant de la concurrence féroce entre les leaders. Le podium est complété par le Red Magic 11 Pro+ avec 4 049 580 points.

D'après les données fournies par AnTuTu, les dix smartphones les plus performants du mois d'août sont tous basés sur le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, aucun appareil équipé d'une puce MediaTek n'ayant réussi à intégrer la liste. Les statistiques ont été collectées en Chine du 1er au 31 août 2026 via AnTuTu V11, chaque modèle devant avoir passé au moins 1000 tests valides.